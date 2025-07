Vania Bludau revela que nunca tomó en serio su relación con Mario Irivarren: "Era muy de amigos"

Vania Bludau abrió su corazón en el podcast de Magaly Medina y confesó que nunca tomó en serio su relación con Mario Irivarren, ya que se llevaban muy bien como amigos, pero nunca tuvieron planes a futuro. Solo congeniaban porque compartían un círculo de amistades en común. La modelo también dijo que el chico reality habría sido su paño de lágrimas.

En el más reciente episodio del podcast de Magaly, Vania abrió su corazón y habló sobre sus pasadas relaciones, tanto con chicos de la farándula como con hombres que conoció mientras vivía en Estados Unidos. Una de las más polémicas fue la que tuvo con Mario, ya que estuvieron aproximadamente dos años y terminaron en medio de rumores de agresión por parte del 'guerrero'.

En determinado momento de la conversación con la conductora de TV, Vania dijo que no ha tenido suerte en el amor y que su relación con Mario "pasó por agua tibia", ya que nunca hablaron de tener algo juntos en el futuro o trazar un plan de vida que los involucre a ambos.