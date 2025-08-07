Usuarios critican a Pamela López tras supuesta infidelidad a Paul Michael con Renzo Spraggon: "Bien digna salió"

Hace unos días, Renzo Spraggon reveló que efectivamente se habría dado medios picos con Pamela López durante una fiesta en su discoteca. Ahora, muchos usuarios no han dudado en criticar a la ex de Christian Cueva diciéndole de todo tras supuestamente haber sido infiel al cantante Paul Michael.

Usuarios en Pamela López

Macarena Gastaldo reveló hace unos días que Pamela López habría engañado a Paul Michael con Renzo Spraggon. Ante estos rumores, el argentino salió a aclarar que no fue un beso, sino tres medios picos con la influencer cuando el joven cantante se fue al baño.

Es así como se confirmaría la supuesta infidelidad de la ex de Cueva. Ante ello, varios usuarios no dudaron en comentar sobre lo sucedido y el programa de 'Todo se filtra' mostró algunos de los comentarios donde le dicen de todo a Pamela López.

"jajaja su mánager Carla se presta pa' la **, no es ninguna santa, tremenda jugadoraza", "Ahí están las que dicen llamar 'señoras', esas son las peores tremendas calentonas", "Ya me imagino cómo adornó a Cueva, si al pobre Paul le saca la vuelta en su cara, Cueva que se iba al extranjero, ni me imagino", "Yo no me creo digna, soy digna... bien 'digna' salió", "No escupas al cielo que en la cara te puede caer", se puede leer en los comentarios.

Además, el público también opinó sobre el cantante Paul Michael que sería la aparente víctima en este lío. Aunque los usuarios ya lo han bautizado como el 'cachudo' del año, pero que él seguiría con la influencer para seguir teniendo la atención de la prensa.

"Pobre Paul Michael, ya lo hicieron venado también", "El cachudo del año, un segundo en el baño y lo cambiaron", comentaron algunos seguidores.

Kurt Villavicencio da su opinión

Así mismo, Kurt Villavicencio no pudo evitar dar su opinión tras ver la nota en su programa donde señala que el público estaría dando entender que no sería la primera vez que Pamela López sería infiel en una relación.

"¿Pamela López realmente estará enamorada del señor Colágeno? o simplemente es algo nada más carnal, pasional, piel con piel, como que se llevan bien en la intimidad, un chibolo 13 años menor que ella. La pobre salía de una situación terrible con Christian Cueva, pero mucha gente está dando entender que Pamela López no seria la primera vez que sacaría los pies del plato, que mientras Cueva la engañaba, ella también lo habría hecho", opinó.

Es así como Pamela López ha recibido críticas del público ante el supuesto beso con Renzo Spraggon y además, burlas hacia el cantante Paul Michael, que estaría dejando pasar esta situación para seguir en el ojo público.