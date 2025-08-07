Andrea San Martín fue captada muy cerca de acompañante en discoteca: "Es mi mejor amigo de hace años"

Andrea San Martín volvió a ser protagonista de titulares luego de que el programa 'Todo se filtra' difundiera imágenes de la modelo y exchica reality en una discoteca, acompañada de un hombre que no es su actual pareja, Yerko Santiago. Aunque se trataría de un amigo cercano, la cercanía entre ambos llamó la atención de sus seguidores y la prensa.

Andrea San Martín pasa la noche con amigo tras concierto

Las cámaras del programa mostraron a Andrea y al joven disfrutando de una noche de diversión que inició en su casa, donde se grabaron frente a un espejo antes de dirigirse juntos al concierto de Yailín La Más Viral. Curiosamente, Yerko Santiago no apareció en ninguno de los eventos, lo que generó aún más comentarios.

Luego del concierto, ambos continuaron la celebración en una discoteca, donde las imágenes captaron a Andrea conversando muy cerca del chico, e incluso se les vio en el afterparty con el joven abrazándola por el cuello, lo que avivó los rumores sobre la naturaleza de su relación.

La modelo no tardó en pronunciarse y llamó el programa. Aunque en ese momento se encontraba en la clínica con su hija, Andrea se comunicó con el programa para aclarar la situación y desmentir cualquier insinuación.

"Estoy en la clínica con mi hija ahorita, pero solo me da risa. Se lo pasé a mi mejor amigo, justamente el que están viendo en las imágenes. Todo el mundo lo conoce, de hecho subimos historias ese día en el evento. La prensa siempre me ve con él y nunca me ha grabado en los millones de años que salimos juntos. Nunca me habían sacado un ampay con mi mejor amigo", explicó Andrea con tono relajado.

Andrea San Martín ganó juicio a su expareja

Hace unos días, Andrea San Martín también fue noticia tras ganar la demanda por alimentos contra su expareja Juan Víctor Sánchez, quien deberá pagar una pensión mensual de S/2.000 por la crianza de su hija, monto superior al acordado previamente. En una entrevista para el programa 'Ponte en la cola', la ex chica reality evitó profundizar en el tema y prefirió no comentar sobre asuntos personales ni legales.

"Uy, no hablo nada de este tema. Ya hace rato que no hablo nada, de ningún tema legal ni nada personal", respondió la influencer. Ante la insistencia del reportero sobre su relación con el padre de su hija, Andrea recalcó: "Yo prometí que ya no lo iba a hacer y no lo voy a hacer".

La modelo señaló que su participación en eventos públicos no implica retomar conversaciones sobre su vida privada.

"He venido nada más a disfrutar, poco me ven en sitios públicos. Yo ya comenté en algún momento que no iba a tocar absolutamente ningún tema y no lo es. Es la mejor decisión creo yo. Al menos por mi lado sí voy a cumplir con eso", afirmó. Y añadió con firmeza: "¿Por la tranquilidad de tus hijos? Por mis hijas, por supuesto".

El ampay con su amigo volvió a poner a Andrea San Martín en el ojo público, en medio de especulaciones por su relación con Yerko Santiago. Sin embargo, la modelo dejó claro que la persona que la acompañó no es más que un amigo de años, y que no hay ningún motivo para sacar conclusiones apresuradas.