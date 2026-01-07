Angie Arizaga recibió anillo de compromiso valorizado en miles de dólares, revela Carlos Cacho

El compromiso de Angie Arizaga sigue dando que hablar y esta vez el foco no estuvo en la romántica pedida de mano, sino en el lujoso anillo que recibió la exguerrera. Carlos Cacho sorprendió al revelar el valor aproximado de la joya y dio detalles que no pasaron desapercibidos.

El anillo de compromiso de Angie Arizaga sorprendió

Angie Arizaga y el padre de su hija anunciaron su compromiso a través de redes sociales, compartiendo imágenes de la pedida realizada frente al Coliseo Romano, en Italia. La pareja de la exguerrera se arrodilló para pedirle matrimonio, entregándole un anillo, flores y unas palabras de amor que sellaron este importante paso en su relación.

Las fotos rápidamente se volvieron virales y muchos usuarios comenzaron a preguntarse cuánto costaba el anillo que Angie lucía con orgullo en su mano. Ante la curiosidad del público, Carlos Cacho, conocido como el "zar de la belleza", fue consultado sobre la joya. El maquillador no dudó en destacar a la pareja y elogiar el momento que viven.

"Ambos son divinos, son maravillosos, una linda pareja", comentó Carlos, resaltando la historia de amor que Angie y el padre de su hija han construido a lo largo de cinco años y que hoy los une también como padres de Mateo.

Aunque aclaró que no ha tenido el anillo en sus manos, Carlos Cacho explicó que pudo analizarlo a partir de las imágenes difundidas en redes sociales. Con su experiencia en moda y joyas, describió el tipo de diamante que Jota eligió para Angie.

"Es hermoso. Se trata de un Pear Shaped, que tiene la forma de una pera y por lo que veo ese diamante debe tener un peso de 1.5 kilates. Es precioso, se estila en las pedidas, le da mucho glamur a la mano de la novia porque alarga el dedo, se le ve muy estilizada. El color es blanco, es decir, tiene una pureza muy importante", explicó.

Según Cacho, se trata de una joya elegante y moderna. El artista comentó que la joya fue muy bien elegida para una pedida tan especial como la que vivió la exguerrera en Italia.

¿Cuánto cuesta realmente la joya?

Antes de hablar de dinero, Carlos quiso dejar claro que el valor sentimental es lo más importante. Sin embargo, luego reveló el monto que muchos querían saber, tras consultar con una experta en joyas.

"Mira el valor emocional, sentimental, por lo que significa para ellos, nadie lo puede calcular", señaló. "Consulté con mi amiga Ana María, joyera del Polo, que ese anillo estaría valorizado en doce mil dólares", comentó.

Por ahora, Angie Arizaga y su novio no han revelado la fecha de su boda, pero sí han dejado en claro que están viviendo uno de los momentos más felices de sus vidas. Con mensajes llenos de amor y una pedida de ensueño, la pareja sigue robándose la atención del público.

En conclusión, el compromiso de Angie Arizaga continúa generando comentarios, esta vez por el valor del anillo que recibió. Según reveló Carlos Cacho, la joya estaría valorizada en aproximadamente 12 mil dólares, aunque el maquillador remarcó que, más allá del precio, lo más importante es el significado sentimental que tiene para la pareja.