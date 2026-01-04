Mario Hart lanza contundente mensaje tras captura de Nicolás Maduro: "Cayó el sistema más corrupto"

La captura de Nicolás Maduro generó repercusión en la región y entre la comunidad venezolana en el exterior, con reacciones inmediatas en redes sociales. En ese contexto, el conductor peruano Mario Hart expresó su respaldo al pueblo venezolano y su esperanza de un nuevo escenario para el país.

Mensaje de Mario Hart

Mario Hart expresó su postura luego de que Korina Rivadeneira compartiera un mensaje directo tras difundirse la captura del líder venezolano. A través de una historia en su cuenta de Instagram, el piloto no ocultó su satisfacción por lo ocurrido y destacó el significado que este hecho tiene para Venezuela y para la región.

"Qué felicidad Venezuela, por fin serás libre nuevamente. Ha caído el sistema más corrupto y que tanto daño le ha hecho a la región en los últimos años. Cayó el títere... ahora que caigan todos", escribió Hart, alineándose con el sentir de miles de venezolanos que celebraron la noticia.

El mensaje generó una rápida respuesta entre usuarios de redes sociales, en especial entre migrantes venezolanos residentes en el Perú, quienes agradecieron el respaldo del conductor. Hart puso énfasis en el impacto que el régimen tuvo en la vida de millones de personas y remarcó la importancia del suceso como una oportunidad de cambio para el futuro del país caribeño.

Además, el piloto sumó un testimonio personal que reforzó su cercanía con la comunidad venezolana. En otra publicación, explicó cómo la migración de ciudadanos de ese país influyó directamente en su entorno familiar y emocional.

"La migración venezolana también sembró amor en mi familia: una nuera venezolana y dos nietos que son nuestro orgullo. Perú los recibió con el corazón abierto. Viva Venezuela Libre", afirmó el conductor, aportando una mirada íntima a un debate que domina la agenda pública.

Mario Hart sobre la captura de Nicolás Maduro.

El pronunciamiento de Korina Rivadeneira

Korina Rivadeneira, actriz venezolana radicada en el Perú desde hace varios años, también celebró públicamente la captura de Nicolás Maduro. Tras conocerse la operación militar estadounidense en Caracas, la artista utilizó sus redes sociales para expresar su postura con un mensaje cargado de indignación y esperanza.

"Es el inicio del fin. Cayó el payaso, el títere, la portada que colocaron ... ¡que caigan todos por favor, que arranquen al régimen narcoterrorista de raíz. Vamos", escribió Rivadeneira, dejando clara su posición frente a lo que considera un régimen responsable de la crisis que atraviesa su país natal.

En su publicación, la actriz calificó a Maduro como "payaso y títere" y pidió la erradicación total del sistema que gobernó Venezuela durante años, al que denominó "narcoterrorista". Asimismo, compartió una imagen del líder venezolano detenido, aunque precisó que se trataba de una fotografía generada por inteligencia artificial y que no corresponde a un registro oficial.

Post de Korina tras captura de Nicolás Maduro.

En conclusión, las reacciones de Mario Hart y Korina Rivadeneira evidencian el impacto de la captura de Nicolás Maduro en la región. Sus mensajes coincidieron en expresar esperanza por un nuevo futuro para Venezuela y respaldo a quienes sufrieron la crisis.