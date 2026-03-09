Pamela López estará en reality de convivencia y se quiebra porque estará separada de sus hijos: "No es show"

La influencer Pamela López se ha convertido en una de las figuras peruanas de la farándula y ahora, se confirmó que formará parte de un reality de convivencia donde estará alejada de sus hijos, hecho que la hizo soltar algunas lágrimas en vivo.

Pamela López en reality convivencia

En el programa 'Mesa Caliente' se reveló finalmente que Pamela López es una de las participantes del reality 'La Granja Vip' donde tendrá que convivir con otras figuras de la TV durante 3 meses. Aunque reveló que le afectará mucho estar separada de sus hijos, quienes ya saben que se irá por un tiempo de su casa y van contando los días.

"Con mis hijos contamos los días, de verdad quiero que lo tomen en serio porque no es show. Todos los días, mis hijos dicen 'faltan tantos días ¿Y no te vamos a volver a ver?'. No mi amor, claro que me van a volver a ver, no es porque me quiera golpear el pecho, pero hoy por hoy soy mamá y soy papá, soy cabeza de hogar, soy quien se encarga de velar sus noches, de sus estudios, alimentación, recreación", declaró.

Así mismo, señaló que tiene un apego con sus hijos porque actualmente cumple el rol de padre y madre. Además, señaló que será madre que llegará de Trujillo para cuidarlos.

"A parte de ser mamá, tengo una dependencia con ellos. (¿Quién te los va a cuidar?) mi mamá está viniendo a Lima en esta semana con mi hija mayor", agregó.

Pide a Cueva que pase más tiempo con sus hijos

Además, reveló que en la reunión que tuvo con Christian Cueva con los abogados, contó que estará en reality de convivencia y pidió al padre que sea más unido con sus menores hijos.

"En la reunión, yo mencioné lo que iba hacer dije 'estoy trabajando, se me viene este proyecto y te pido que más que nunca acércate a tus hijos porque no me van a tener a mí para lidiar sus conflictos de hermanos. Te lo pido, te lo suplico por favor y trata de sanar esas heridas que dejaste'", declaró.

De esta manera, Pamela López afirma que le apenará mucho no estar con sus menores hijos por tanto tiempo, pero que será su madre e hija mayor quienes los cuidarán. Además, pidió en vivo que Christian Cueva pase más tiempo con sus pequeños, ya que no estará con ellos.