Angie Arizaga ocultó un detalle antes de su pedida de mano y ahora sale a la luz: ¿Qué hizo?

Angie Arizaga vive uno de los momentos más especiales de su vida personal. La popular 'Negrita' sorprendió al anunciar su compromiso durante un viaje por Europa, noticia que se volvió tendencia en redes y la farándula local. La pedida de mano, realizada en un escenario icónico, confirmó el sólido momento con su pareja y reveló un curioso detalle que recién salió a la luz tras el anuncio oficial.

Angie Arizaga y Jota sellaron su compromiso en Roma

La historia de amor entre Angie Arizaga y su pareja 'Jota' sumó un momento inolvidable durante sus vacaciones en Europa. La pareja eligió Roma como escenario para una pedida de mano frente al Coliseo, donde él le pidió matrimonio a la madre de su hijo Matteo en una escena cargada de emoción.

A través de sus redes sociales, la pareja compartió imágenes inéditas del instante exacto de la propuesta. En las fotografías, Angie aparece visiblemente conmovida, con lágrimas en los ojos y una sonrisa que refleja la emoción del momento, confirmando así su felicidad ante el esperado "sí".

"Sí, sí, sí... y mil veces sí. Ni en el mejor de mis sueños me esperé esta sorpresa, eres lo mejor que me ha pasado y estoy feliz de saber que tendré toda mi vida contigo", escribió la conductora, sellando así su compromiso con un anillo, un beso y un prolongado abrazo.

El anuncio oficial del compromiso, realizado el 30 de diciembre de 2025, desató una ola de reacciones en la farándula peruana. Diversas figuras del espectáculo enviaron mensajes de felicitación a la pareja, convirtiendo el acontecimiento en uno de los más comentados del cierre del año.

La revelación que se mantuvo en secreto antes del anuncio

Luego del impacto inicial que causó la noticia, la pareja volvió a captar la atención del público con una revelación inesperada. A través de un video en redes sociales, el novio de Angie Arizaga confesó un detalle que hasta entonces había permanecido oculto: la exchica reality se quitaba el anillo de compromiso cada vez que grababa contenido para sus plataformas digitales.

El motivo era claro. Antes de hacer público el compromiso, ambos decidieron mantener la pedida de mano en la más estricta intimidad. Angie, consciente de la exposición que tiene en redes sociales, optó por no mostrar el anillo para evitar que la noticia se filtrara antes de tiempo.

"Y como no lo habíamos anunciado aún, se la pasaba sacándose el anillo", escribió el exintegrante de Esto es Guerra, evidenciando la complicidad que existe en la relación y el acuerdo mutuo de resguardar ese momento tan especial.

La anécdota fue bien recibida por los seguidores de la pareja, quienes destacaron la forma en que ambos cuidaron un acontecimiento tan importante. Muchos interpretaron este gesto como una muestra de respeto por su intimidad y de la sólida conexión que mantienen como pareja.

El compromiso de Angie Arizaga confirmó el gran momento personal que atraviesa y dejó al descubierto una historia marcada por la discreción y el romanticismo. Desde la pedida de mano frente al Coliseo Romano hasta el cuidado por mantener el secreto antes del anuncio oficial, la pareja vive esta etapa con emoción y madurez.