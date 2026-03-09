Hugo García sufre dolorosa pérdida familiar y se despide: "Dale un abrazo a papá y al abuelo"

El chico reality Hugo García atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. El influencer confirmó a través de sus redes sociales el fallecimiento de su abuela, a quien le dedicó un emotivo mensaje que rápidamente conmovió a sus seguidores.

Hugo García anuncia el fallecimiento de su abuela

Hace algunas horas, Hugo García utilizó su cuenta de Instagram para anunciar el fallecimiento de su abuela Bertha. Allí compartió varias fotografías y videos junto a ella, recordando distintos momentos que vivieron juntos a lo largo de los años. Las imágenes mostraban reuniones familiares, abrazos y momentos felices que reflejaban el cariño que existía entre ambos.

Junto a las fotos, el exintegrante de "Esto es Guerra" escribió un mensaje lleno de amor y nostalgia que tocó el corazón de muchos de sus seguidores. Las palabras de Hugo emocionaron a miles de usuarios, quienes rápidamente comenzaron a enviarle mensajes de apoyo y condolencias por el difícil momento que atraviesa.

"Buen viaje mi mamá Bertha. Descansa en paz. Dale un abrazo a papá y al abuelo por mí. Te amo. Me quedo con haberte dado tu últim@ bisniet@", escribió.

En la publicación, el modelo decidió compartir varias imágenes que mostraban diferentes etapas de su vida junto a su abuela. Para muchos seguidores, las fotografías reflejan la cercanía que siempre tuvo con su familia.

La noticia llega en medio de una etapa muy importante para él, ya que junto a su pareja Isabella Ladera está esperando la llegada de su primer hijo. Sin embargo, la alegría por el bebé también se mezcla con la tristeza por la partida de un ser querido.

A través de sus historias de Instagram, Hugo García también compartió algunos momentos del último adiós a su abuela. En las imágenes se pudo ver el velorio rodeado de arreglos florales, el traslado hacia el cementerio y el lugar donde finalmente fue enterrada. Con estos registros, el influencer dejó ver el profundo cariño que sentía por ella y el difícil momento que atraviesa su familia.

Hugo García viajó para el velorio y entierro de su abuela. (Instagram)

"QEPD mamita hermosa", "Llena de flores siempre como te gustaba", "Te voy a extrañar tanto", se lee en sus historias.

En otra publicación, Hugo mostró el lugar donde descansan sus seres queridos y recordó que su abuela ahora está cerca de su abuelo y de su padre. Conmovido, el chico reality reflexionó sobre el reencuentro que, según sus palabras, ahora ocurre en el cielo.

Hugo García comparte fotos de la tumba de su abuela, abuelo y padre. (Instagram)

"Al fin juntos", escribió en una foto donde el nombre de su abuela aparece al lado de su abuelo. "Y al lado también está la joyita máxima... Hola papi. Te amo mucho", colocó con la imagen de la tumba de su padre. "El cielo está de fiesta", comentó junto a un recuerdo de él y su abuela bailando.

Isabella Ladera también se pronunció

Entre los cientos de mensajes que aparecieron en la publicación también destacó el comentario de Isabella Ladera, pareja de Hugo García. La influencer decidió dejar unas palabras breves pero llenas de cariño para despedirse de la abuela de su pareja.

"Madre hermosa por siempre", escribió Isabella Ladera, pareja de Hugo García, en la sección de comentarios.

Isabella Ladera y figuras del espectáculo se pronuncian por muerte de abuela de Hugo García. (Captura de pantalla)

Su publicación rápidamente se llenó de comentarios de seguidores, amigos y figuras del espectáculo, quienes le enviaron palabras de apoyo. Muchos coincidieron en que su abuela siempre vivirá en sus recuerdos y en la familia que ahora sigue creciendo con la llegada de un nuevo integrante.

"¡Que en paz descanse mamá Bertha!", comentó Mario Irivarren. "Abrazo a la distancia hermano", puso Diego Rodríguez. "Un fuerte abrazo Huguito", colocó Onelia Molina. "¡Fuerzas en estos durísimos momentos bro! Dios le de la fortaleza a toda la familia", escribió Piero Arenas.

En conclusión, Hugo García atraviesa un momento de emociones encontradas tras despedir a su abuela Bertha mientras espera la llegada de su primer hijo con Isabella Ladera. A través de sus redes sociales, el influencer decidió recordarla con cariño y agradecer el tiempo que compartieron juntos.