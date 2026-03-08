Flor Ortola revela que fue víctima de 'pepeo' en una discoteca limeña: "Perdí el conocimiento"

En una reciente entrevista, Flor Ortola contó que pasó un angustiante episodio dentro de una discoteca de Lima, donde comenzó a sentirse extraña y desorientada tras consumir una bebida. En medio de la confusión, dos chicas que no la conocían se percataron de su estado, decidieron ayudarla y se encargaron de acompañarla hasta su casa, evitando que la situación empeorara.

Modelo hace grave denuncia

Flor Ortola contó en una entrevista con el diario Trome, que pasó un verdadero momento de angustia durante una salida nocturna en Lima, luego de que, según relató, alguien habría colocado una sustancia extraña en su bebida, situación que terminó provocándole la pérdida del conocimiento.

"Me di cuenta después por cómo había reaccionado. Perdí el conocimiento totalmente, borré cassette. Tenía vómitos y una sensación en el cuerpo que nunca había sentido", recordó al inicio.

De acierdo con lo que contó al ctado medio, fue una ingrata experiencia en una discoteca limeña, pero felizmente tuvo la ayuda de dos señoritas que no conocía. Rápidamente la auxiliaron y la llevaron a su departamento.

"Fue aquí en Perú y afortunadamente nada malo me pasó porque dos chicas, que no conocía, se dieron cuenta de lo que me estaba pasando y me auxiliaron, fueron mis ángeles, me llevaron a mi casa. Viví en muchos países, he trabajado en la noche y jamás me pasó algo así", agregó al respecto.

¿Llegó a hacer la denuncia en la comisaría?

Pese al complicado momento que vivió, Flor Ortola señaló que no llegó a hacer la denuncia correspondiente frente a las autoridades, ya que no conocía al resposable.

"El lugar estaba lleno de gente y era imposible identificar a la persona que lo hizo. Una recomendación a las chicas, siempre estén pendientes de sus vasos o compren lo que vayan a beber. Hay que tener mucho cuidado, rodearse de amigas, volver siempre en grupo y no confiar. También cuidarnos entre mujeres, aunque no nos conozcamos", sentenció sobre el tema.

En conclusión, Flor Ortola decidió compartir públicamente lo ocurrido para alertar a otras personas sobre los riesgos que pueden presentarse durante una salida nocturna y la importancia de estar atentos a cualquier situación sospechosa. La influencer agradeció especialmente a las dos jóvenes desconocidas que se percataron de que algo no estaba bien y no dudaron en ayudarla, acompañándola hasta asegurarse de que regresara a su casa sana y salva. Su testimonio generó preocupación entre sus seguidores, quienes no tardaron en enviarle mensajes de apoyo y solidaridad, al tiempo que resaltaron el valor de la empatía y la ayuda entre personas incluso cuando no se conocen.