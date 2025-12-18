Flor Ortola niega tener un romance con Nicola Porcella: "Le gusta más la soltería que a mí"

Hace unos días, Nicola Porcella estuvo en Lima saliendo de juerga con algunos amigos, es así como fue captada nuevamente junto a Flor Ortola. Por ello, un programa fue a entrevistarla sobre el tipo de relación que tendrían, pero solo afirma que tienen una amistad.

Flor Ortola sobre Nicola Porcella

El programa de 'Amor y Fuego' reveló contestó sobre su vinculo con Nicola Porcella tras ser captados nuevamente juntos, pero señalaron que el recordado 'Capi' también estuvo acompañado de varias amigas junto a Rafael Cardozo.

"Son mis juergas de siempre, la novedad es que estaba él, pero yo como todos los fines de semana. Muchas mujeres, impresionante la cantidad de amigas que tiene Nico, no sé como hace", expresó.

La joven expresó que cada vez que se reúnen es solo para divertirse entre amigos. Además, afirma que está soltera y no tiene ningún pretendiente cerca, negando así por completo la relación con el peruano que brilla en México.

"Estuvimos tomando algo y después la seguimos en otro lado, pero normal. Estamos ahí en contacto, yo sé que llega y tenemos todo un grupo de amigos en común. Él la pasa bien, yo la paso bien. Hay que disfrutar, a parte estoy soltera (no hay un prospecto que no sepamos) no hay nadie, más bien ¿Tienen alguien para presentarme? pero alguien bien", agregó.

Lo descarta como posible pareja

En otro momento, le preguntan sobre si tiene pensado tener algo más que una amistad con Nicola Porcella, pero Flor Ortola es muy clara reafirmando su amistad. Además, deja en claro que el 'Novio de México' tampoco piensa en tener una relación formal y por ello, ambos siguen saliendo en grupo de amigos para divertirse cada vez que llega al Perú.

"Nico es amigo, le gusta más la soltería que a mí. Así que no, nos llevamos súper bien como amigos, compartimos, la pasamos bomba. Yo lo quiero, me parece increíble lo que está haciendo, pero nada compartimos en salida y nos divertimos, la pasamos bien", agregó la joven en la entrevista señalando que sigue soltera.

De esta manera, Flor Ortola deja en claro que solo existe un vinculo de amistad con Nicola Porcella y los seguirán viendo en discotecas para divertirse con un grupo de amigos. Ambos no estarían interesados en ser pareja, solo disfrutar de la soltería cada vez que llega a Lima, aunque la argentina pide que le presenten un buen pretendiente que la conquiste.