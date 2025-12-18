Angie Jibaja vuelve a Lima tras crisis de Jean Paul y Romina: "No están bien, pero cómo están mis bebés"

Angie Jibaja regresó al Perú y encendió nuevamente las redes sociales con un mensaje que muchos tomaron como una indirecta directa para Jean Paul Santa María y Romina Gachoy. Ellos están pasando por una nueva crisis y el mensaje que escribió Jibaja sería una indirecta a cómo la situación afecta a sus hijos.

Angie regresa Lima y lanza dardo ¿a Jean Paul y Romina?

La polémica Angie Jibaja, conocida como "La chica de los tatuajes", volvió a Lima y encendió la farándula con un mensaje directo que muchos interpretaron como un dardo para su expareja Jean Paul Santa María y su esposa Romina Gachoy, quienes están atravesando una nueva crisis matrimonial.

Angie reapareció en redes sociales con un video grabado en la capital, donde se le ve sonriente y acompañada de un amigo. Pero lo que más llamó la atención fue el mensaje que publicó junto al clip. En sus palabras, dejó claro que su regreso tiene un motivo muy personal: reencontrarse con sus hijos.

"Aquí estoy yo y vine por ellos. ¿Una familia en 5 años, una familia? Yo los tuve desde mi barriga hasta los 9 y 8 años", escribió Angie, dejando notar su molestia y nostalgia por el tiempo que ha pasado lejos de sus pequeños.

@ameg_pe 18.12.25 | Angie Jibaja vuelve a Lima tras crisis de Jean Paul Santa María y Romina Gachoy. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

En otra parte de su publicación, la modelo fue más directa. Ella dejó entrever que sus hijos no estarían atravesando un buen momento por los problemas de la pareja.

"Todo, todo mi amor y entrega de madre que solo vive soñando con un reencuentro. Ellos no están bien. Qué pena. Pero la pregunta es, ¿cómo están mis bebés?", expresó.

Sus palabras rápidamente causaron revuelo en redes sociales. Muchos usuarios le mostraron su apoyo y aseguraron que entendían su sentir como madre, mientras otros criticaron el tono de su mensaje, pues consideran que podría afectar aún más a los niños.

Madre de Angie Jibaja confirma su regreso

Para aclarar las especulaciones, Maggie Liza, madre de Angie Jibaja, confirmó en entrevista con "América Hoy" que su hija sí está en Lima y que su visita es solo temporal. Al insistirle sobre si acompañó a su hija, terminó contando que Angie viajó sola y que su estadía será breve.

"Sí, sí está en Lima", respondió al inicio, algo incómoda por las preguntas. "Angie viajó sola solo para saludar a sus hijos nada más, por esta semana. Chao, chao", dijo tajante antes de cortar la comunicación.

En conclusión, Angie Jibaja volvió a Lima con la intención de acercarse nuevamente a sus hijos, en medio de la polémica entre Jean Paul Santa María y Romina Gachoy. Aunque su visita ha generado todo tipo de comentarios, la modelo asegura que solo busca el bienestar de los menores y dejar atrás los conflictos del pasado. Su regreso, sin duda, vuelve a ponerla en el centro de la atención mediática.