Angie Jibaja estalla tras grave acusación sobre la pareja de su madre: "Pido misericordia y me dejen en paz"

La farándula quedó sacudida por un rumor chileno que afirmó que Angie Jibaja habría tenido un vínculo con la pareja de su madre, lo que generó revuelo y la llevó a pronunciarse en vivo para rechazarlo con firmeza. Su familia también salió al frente para respaldarla y desmentir categóricamente la versión.

Angie Jibaja responde a polémica surgida en medios chilenos

Tras la difusión de este rumor, Angie Jibaja decidió hablar directamente con sus seguidores desde TikTok, dejando claro su rechazo absoluto a la historia que circula. La exchica reality pidió que se deje de difundir información dañina y recordó que se encuentra en un proceso personal importante.

"Le pido misericordia, les pido por favor que nos dejen en paz. Hasta el día de hoy tengo una calificación de algo, si no que estoy enferma de esto o de otro, ahora esto. No sé hasta dónde quieren llegar y hasta dónde quieren que yo llegue", expresó con evidente molestia.

La exmodelo contó que continúa en terapia y fortaleciendo su fe, algo que, según ella, se ha convertido en un pilar durante este periodo de recuperación. También pidió que el público evite seguir expandiendo comentarios que pueden perjudicarla.

"El enemigo quiere que yo me ahorque en ese arco. Sigo en terapia, estoy viendo gracias a Jehová, firme en mi fe y en mis creencias. Por favor, les pido que ya no hagan más comentarios porque realmente esta batalla ya no es mía, es de mi Dios contra las personas que se están metiendo con una de sus hijas", señaló.

Jibaja también mostró preocupación por el impacto que este episodio podría tener en su núcleo familiar. Subrayó que mantiene una buena relación con su madre y pidió un alto a los señalamientos que podrían afectar a sus hijos adolescentes.

"Por favor, con mi mamá más respeto. Mi mamá y yo estamos muy bien. Nuestra familia está muy bien, estamos unidos. Me despedí porque ya no puedo con todo esto, ya no pertenezco a los medios de comunicación, por favor déjenme en paz. Tengo hijos adolescentes, ya no se pasen", dijo con firmeza.

La familia de Angie Jibaja toma postura y anuncia acciones legales

En 'Amor y Fuego', se reveló que la familia Jibaja Liza difundió un contundente comunicado en el que rechazó categóricamente las acusaciones. Informaron que han encargado el caso a su equipo legal para iniciar las acciones correspondientes por la gravedad del daño ocasionado.

"Negamos de manera absoluta y categórica dichas afirmaciones. Son falsas, maliciosas y carentes de cualquier sustento fáctico, documental o testimonial. No existe ni ha existido jamás situación alguna que se asemeje a lo señalado", indica el documento.

El pronunciamiento también resaltó que Angie se encuentra retirada de los medios, enfocada en un tratamiento médico. Por ello, calificaron estas versiones como irresponsables y altamente perjudiciales para su estabilidad emocional.

La polémica que envuelve a Angie Jibaja sigue generando debate, pero ella y su familia han salido a defender su versión y a pedir respeto ante lo que consideran un rumor falso. Pese a las repercusiones, la exmodelo anunció medidas legales mientras su entorno busca cerrar filas para que el tema no escale más.