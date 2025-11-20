RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡INESPERADO!

Angie Jibaja estalla tras grave acusación sobre la pareja de su madre: "Pido misericordia y me dejen en paz"

La exmodelo respondió con firmeza a la acusación que la vincula sentimentalmente con la pareja de su madre y pidió detener los ataques.

Angie Jibaja enfrenta nueva polémica familiar tras rumores difundidos en Chile,
Angie Jibaja enfrenta nueva polémica familiar tras rumores difundidos en Chile, (Composición: La Karibeña)
20/11/2025

La farándula quedó sacudida por un rumor chileno que afirmó que Angie Jibaja habría tenido un vínculo con la pareja de su madre, lo que generó revuelo y la llevó a pronunciarse en vivo para rechazarlo con firmeza. Su familia también salió al frente para respaldarla y desmentir categóricamente la versión.

Angie Jibaja responde a polémica surgida en medios chilenos

Tras la difusión de este rumor, Angie Jibaja decidió hablar directamente con sus seguidores desde TikTok, dejando claro su rechazo absoluto a la historia que circula. La exchica reality pidió que se deje de difundir información dañina y recordó que se encuentra en un proceso personal importante.

"Le pido misericordia, les pido por favor que nos dejen en paz. Hasta el día de hoy tengo una calificación de algo, si no que estoy enferma de esto o de otro, ahora esto. No sé hasta dónde quieren llegar y hasta dónde quieren que yo llegue", expresó con evidente molestia.

La exmodelo contó que continúa en terapia y fortaleciendo su fe, algo que, según ella, se ha convertido en un pilar durante este periodo de recuperación. También pidió que el público evite seguir expandiendo comentarios que pueden perjudicarla.

"El enemigo quiere que yo me ahorque en ese arco. Sigo en terapia, estoy viendo gracias a Jehová, firme en mi fe y en mis creencias. Por favor, les pido que ya no hagan más comentarios porque realmente esta batalla ya no es mía, es de mi Dios contra las personas que se están metiendo con una de sus hijas", señaló.

Angie Jibaja es acusada de involucrarse con el novio de su mamá: "Todo se lo dejo a Dios"
Lee también

Angie Jibaja es acusada de involucrarse con el novio de su mamá: "Todo se lo dejo a Dios"

Jibaja también mostró preocupación por el impacto que este episodio podría tener en su núcleo familiar. Subrayó que mantiene una buena relación con su madre y pidió un alto a los señalamientos que podrían afectar a sus hijos adolescentes.

"Por favor, con mi mamá más respeto. Mi mamá y yo estamos muy bien. Nuestra familia está muy bien, estamos unidos. Me despedí porque ya no puedo con todo esto, ya no pertenezco a los medios de comunicación, por favor déjenme en paz. Tengo hijos adolescentes, ya no se pasen", dijo con firmeza.

Romina Gachoy niega que le vayan a quitar el apellido "Jibaja" a los hijos de Jean Paul Santa María
Lee también

Romina Gachoy niega que le vayan a quitar el apellido "Jibaja" a los hijos de Jean Paul Santa María

La familia de Angie Jibaja toma postura y anuncia acciones legales

En 'Amor y Fuego', se reveló que la familia Jibaja Liza difundió un contundente comunicado en el que rechazó categóricamente las acusaciones. Informaron que han encargado el caso a su equipo legal para iniciar las acciones correspondientes por la gravedad del daño ocasionado.

"Negamos de manera absoluta y categórica dichas afirmaciones. Son falsas, maliciosas y carentes de cualquier sustento fáctico, documental o testimonial. No existe ni ha existido jamás situación alguna que se asemeje a lo señalado", indica el documento.

El pronunciamiento también resaltó que Angie se encuentra retirada de los medios, enfocada en un tratamiento médico. Por ello, calificaron estas versiones como irresponsables y altamente perjudiciales para su estabilidad emocional.

La polémica que envuelve a Angie Jibaja sigue generando debate, pero ella y su familia han salido a defender su versión y a pedir respeto ante lo que consideran un rumor falso. Pese a las repercusiones, la exmodelo anunció medidas legales mientras su entorno busca cerrar filas para que el tema no escale más.

Temas relacionados Amor y Fuego Angie Jibaja Espectáculos Maggie Liza Redes Sociales

Siga leyendo

Lo Más leído

¡La cumbia peruana está de luto! Falleció Walter León, creador de "Colegiala" y otros clásicos

Fallece reconocida actriz de 'El Chavo del 8' y redes reaccionan con consternación: "Descanse en paz"

Estrella Torres confiesa cómo decidió unirse a Son del Duke: "Yo no quería, pero no podía ser que no"

Octavo retiro de AFP 2025: Conoce aquí el cronograma según el número de tu DNI

¡Nueva voz! Nickol Sinchi fue presentada oficialmente como parte de Son del Duke en 'Esta Noche'

últimas noticias
Karibeña