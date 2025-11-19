Angie Jibaja es acusada de involucrarse con el novio de su mamá: "Todo se lo dejo a Dios"

Angie Jibaja vuelve a quedar en el centro de una fuerte controversia que ha generado interés en Perú y Chile. La estalló luego de que su madre, Maggie Liza, lanzara una grave acusación: asegura que la modelo habría iniciado una relación sentimental con quien era su pareja, lo que encendió un nuevo capítulo en su ya compleja relación familiar.

La acusación que desató el conflicto familiar

La denuncia pública de Maggie Liza generó un impacto inmediato en el entorno mediático de Jibaja. La periodista chilena Cecilia Gutiérrez fue la primera en difundir la información, luego de recibir mensajes de personas cercanas a la familia que señalaban que Jibaja habría comenzado un romance con la pareja de su madre.

Según explicó Gutiérrez, el escándalo tomó fuerza tras una aparición de Angie Jibaja en el programa chileno 'Primer Plano'. En ese espacio televisivo, la exmodelo fue vista junto a un hombre mayor, a quien inicialmente se presentó como su mánager. Sin embargo, posteriormente se supo que se trataba del actual compañero de Maggie Liza.

"Resulta que la acusa su mamá de haberle quitado el pololo a la mamá", reveló la periodista, quien añadió que este conflicto habría escalado al punto de requerir la intervención de la fuerza pública en Chile. Aunque todavía no se difundieron detalles oficiales del incidente, varios medios indicaron que Jibaja dejó la vivienda que compartía con su madre en Valparaíso para mudarse con el hombre involucrado.

Maggie Liza, por su parte, no ha ofrecido nuevas declaraciones sobre esta acusación, pero en entrevistas anteriores dejó claro su malestar por la distancia que la separa de sus nietos y la preocupación constante por la estabilidad emocional de su hija. El entorno cercano comenta que el ambiente familiar se encuentra más tenso que nunca.

La respuesta de Angie Jibaja

En medio del escándalo, 'Amor y Fuego' logró comunicarse directamente con Angie Jibaja para conocer su versión. La exmodelo envió un audio por WhatsApp donde, lejos de aclarar el tema, generó más dudas por la manera en que se expresó.

"La verdad que todo se lo voy a dejar a Dios, a Jehová, porque si no me pongo mal, triste y eso me hace daño. Estoy bien, viendo una serie buenaza. Tú no tienes tiempo para eso. Yo ahorita estoy viendo series, así tranqui. No los escucho, no las puedo ver, no las puedo leer, nada", indicó Jibaja, sin referirse directamente a la acusación de su madre.

El mensaje llamó la atención por su falta de coherencia respecto al tema consultado, lo que abre nuevas interrogantes sobre el estado emocional de la exmodelo y su situación actual en Chile.

El nuevo escándalo que envuelve a Angie Jibaja ha reavivado preocupaciones sobre su entorno familiar, su bienestar mental y su vida en Chile. Mientras las acusaciones de su madre siguen sin aclararse y los medios continúan revelando detalles del conflicto, la exmodelo evita confirmar o desmentir lo ocurrido.