Romina Gachoy niega que le vayan a quitar el apellido "Jibaja" a los hijos de Jean Paul Santa María

Romina Gachoy se refirió a los rumores de que Jean Paul Santa María estaría buscando quitarles el apellido 'Jibaja' a sus hijos. La modelo aseguró que esas afirmaciones no tienen sentido ni fundamento, ya que ni ella ni su esposo lo han considerado en algún momento y tampoco lo tienen en mente para el futuro.

Romina pone el parche por el bienestar de sus hijos

Como se recuerda, Romina y Jean Paul han formado una gran familia desde hace varios años, cuando se casaron, y ambos acogieron a los hijos que el cantante tiene con Angie Jibaja, quien perdió la custodia de los menores debido a sus constantes escándalos y presuntas adicciones a sustancias nocivas.

En los últimos días circularon rumores de que Jean Paul estaría pensando en quitarles el apellido Jibaja a sus hijos. Sin embargo, Romina salió a desmentir esta versión, asegurando que no sabe de dónde salió y la consideró un disparate.

La modelo también aseguró que, si sus hijos tuvieran la idea de quitarse el apellido de Angie, hablaría con ellos para que cambien de opinión. Además, dejó claro que por ahora no mantiene comunicación con Angie, porque quiere evitar malos entendidos.

"Te juro que no sé de dónde salió eso. Es muy disparatado, jamás se haría una cosa así, y si ellos (los hijos de Angie Jibaja y Jean Paul) hubieran tenido una idea así, los ayudaría a quitarse eso de sus cabezas", declaró a Trome.

Romina ama a la hija de Angie

Romina Gachoy generó una ola de ternura en redes sociales al publicar un conmovedor mensaje de cumpleaños para la hija de Angie Jibaja y Jean Paul Santa María, quien actualmente vive con ella. La modelo uruguaya se refirió a la pequeña como una de sus hijas y agradeció que haya llegado a su vida.

"Feliz cumple, bb. Llegaste a mi vida para llenarla de amor, de alegría y para enseñarme a ser cada día mejor persona y madre por y para vos. Me siento inmensamente orgullosa de la señorita en la que te estás convirtiendo, de tu dulzura, sabiduría, madurez y nobleza", escribió en un inicio.

En esa misma línea, afirmó que ella es su madre y que siempre la apoyará en sus decisiones, pues su vínculo va más allá de lo sanguíneo, ya que han formado una familia y están muy unidas.

De esta manera, Romina Gachoy buscó aclarar los rumores y proteger la estabilidad de su familia. La modelo reafirmó que el apellido Jibaja seguirá presente en la vida de los menores y que cualquier especulación carece de sentido y fundamento.