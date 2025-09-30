Johana Cubillas se quiebra y acusa a Juan Ichazo de impedir viaje de sus hijos: "Es un déspota, no piensa en su felicidad"

La disputa entre Johana Cubillas y su expareja, Juan Ichazo, alcanzó un nuevo nivel de tensión tras la reciente revelación de la influencer. En medio de lágrimas, Cubillas expuso públicamente que Ichazo se niega a otorgar la autorización necesaria para que sus hijos puedan salir del país con ella, situación que calificó como injusta y dolorosa.

Johana Cubillas pide a Ichazo pensar en sus hijos

En declaraciones para el programa América Hoy, Johana Cubillas apareció conmovida y visiblemente afectada. Entre lágrimas, contó que su ex pareja se niega a darle la autorización notarial necesaria para salir con sus hijos al extranjero. La influencer subrayó que la negativa perjudica directamente a los pequeños, quienes llevan tiempo esperando este viaje.

"El problema ahorita es que no me responde, eh, se está negando a darme el permiso. De verdad hablo con el tipo y es un déspota total. Ustedes no entienden lo que es tratar con este tipo. Quiere tener el control, quiere manipular sin pensar en la felicidad de los chicos", expresó.

Cubillas explicó que el viaje en cuestión representaba un sueño muy esperado por uno de sus hijos, al cual recién ahora pudo darle forma tras reunir los recursos necesarios. La empresaria señaló que solo necesita la firma de Ichazo para concretar la ilusión de los menores.

"Juan, tú sabes perfectamente, amas al mi hijo esperado este viaje de que tiene uso de razón. Entonces, llegó el momento en el que se lo he podido pagar. Me he esforzado y todo solamente para esto y solo tiene que firmar un papel. Yo me hago cargo de los gastos de la notaría. Solo firma el papel por tus hijos. Olvídate de mí. Yo no intereso", agregó con firmeza.

La 'Nena' exige que Ichazo priorice a sus hijos

La empresaria también fue directa al pedirle a Ichazo que deje de lado los problemas de pareja y priorice la felicidad de sus hijos. Según afirmó, ella ha sido quien se ha mantenido al cuidado de los pequeños mientras él continúa viajando.

"No puede ser tan mal padre. No los ves, viajas, haces lo que se te da la gana, nadie te dice nada. Vivo cuidando tus hijos. Regálales por lo menos esto. Mis hijos tienen toda la ilusión y no se merecen nada de esto", expresó con indignación.

Asimismo, Cubillas no dudó en mencionar nuevamente a Macarena Vélez, actual pareja de Ichazo. Según dijo, la exchica reality encubriría al empresario en sus responsabilidades económicas.

"Lo que me indigna de Macarena, y la tagueo porque tengo pruebas de lo que digo, es que ella es la alcahueta de Juan y con eso perjudica a mis hijos", acusó.

El conflicto entre Johana Cubillas y Juan Ichazo vuelve a quedar expuesto en la esfera pública. Mientras ella asegura luchar por el bienestar y la ilusión de sus hijos, las acusaciones contra su expareja continúan generando debate en redes sociales. Con el permiso de viaje aún pendiente de firma, la tensión entre ambos parece lejos de resolverse.