¡La desmiente! Macarena Vélez defiende a Juan Ichazo de Johana Cubillas: "Les está viendo la cara"

Macarena Vélez negó en vivo las acusaciones que lanzó Johana Cubillas contra Juan Ichazo y salió en su defensa en el programa "América Hoy". La influencer no dudó en cortar la versión de la otra parte y explicó con detalles por qué considera que muchas cosas son falsas.

Macarena desmiente a Johana y respalda a Juan Ichazo

Macarena Vélez no se quedó callada. La exchica reality llamó en vivo a "América Hoy" para responder a las duras acusaciones que Johana Cubillas lanzó contra Juan Ichazo. Con voz firme, Macarena dejó en claro que no permitirá que se difamen temas que ya están regulados legalmente.

"Esta señora está mintiendo completamente en muchas cosas y les está viendo la cara a ustedes. Lamentablemente a mí no me gusta entrar en estos temas, no me gusta hablar de otras personas, yo siempre me he manejado por ese lado. Pero claramente no me voy a callar cuando empiezan a difamar temas que no vienen al caso", dijo.

La conciliación legal. Según Macarena, todo está estipulado en un acuerdo firmado en un centro de conciliación. En este documento se establecieron montos fijos que Juan cumple cada mes sin falta.

"Meses atrás Juan y ella se sentaron en un centro de conciliación por los pequeños, conciliaron, firmaron ambas partes y por tres años Juan tiene que todos los meses depositarle $1 100. Y en junio y en diciembre $600 adicional a ese monto. Esto es lo estipulado aparte de otros temas. Y lo cumple al pie de la letra todos los meses yo soy testigo completamente de eso", aseguró.

La influencer resaltó que los ingresos de Juan no cambian lo firmado. Recalcó que lo establecido en el acuerdo legal debe respetarse sin excusas ni justificaciones.

"Lo que factura en un mes, eso no importa porque ya está estipulado en una conciliación lo del pago, el monto. Entonces yo no entiendo por qué esta señora viene a decir de que él no puede probar nada. No existe nada de eso porque Juan ya tiene una conciliación ya firmada", resaltó.

El tema de los viajes

Otro punto polémico fueron los viajes con los hijos. Johana acusó a Ichazo de no pasar tiempo con ellos en un reciente viaje a Argentina. Sin embargo, Macarena negó esa versión.

"Totalmente falso. Tanto la familia de Juan como Juan ha estado casi todos los días desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Quizás fueron 3 o 4 días que no se pudo por tiempos, pero Juan ha estado básicamente todos los días", comentó.

Sobre la visita a Disney por Halloween, Macarena aclaró que los viajes deben coordinarse con anticipación entre ambos padres, tal como dicta la conciliación. Señaló que Juan aún no ha firmado el permiso porque solicita ciertas medidas de seguridad que, según dijo, Johana no estaría dispuesta a aceptar.

Negocios, cuentas, amenazas y tarjeta de crédito

Valeria Piazza preguntó por qué los pagos laborales llegaban a la cuenta de Macarena, y ella explicó que se debe a que trabajan asociados. Sobre la supuesta tarjeta de crédito usada sin permiso, aclaró que se trató de una cuenta de Amazon compartida con Johana y que el dinero fue devuelto. También reveló que habría recibido amenazas solo porque Juan no dio la autorización para el viaje a Disney.

"Yo con Juan estamos asociados en el trabajo y no solamente usa mis cuentas, sino también cuentas de él. Tenemos diferentes métodos de pago", señaló. "Estoy llena de amenazas con respecto de ella sobre mí y de ella sobre Juan. Y tenemos todas las pruebas", advirtió.

En conclusión, con estas declaraciones, Macarena Vélez dejó claro que saldrá en defensa de su pareja Juan Ichazo cada vez que lo considere necesario. Para ella, todo ya está resuelto legalmente, desmintiendo las acusaciones de Johana Cubillas y lo único que queda es respetar lo pactado.