RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

Fuerte reclamo

¡Alza la voz! Johana Cubillas destruye a Macarena Vélez y Juan Ichazo por falta de pensión para sus hijos

Las románticas vacaciones de Macarena Vélez y Juan Ichazo en Argentina quedaron en segundo plano tras las duras acusaciones de Johana Cubillas, quien lo señaló como padre ausente y poco responsable.

Johana Cubillas reclama a Juan Ichazo por pensión para sus hijos
Johana Cubillas reclama a Juan Ichazo por pensión para sus hijos (Composición Karibeña)
25/09/2025

Macarena Vélez y Juan Ichazo viajaron hasta Argentina para celebrar el cumpleaños de la influencer. Sin embargo, sus románticas vacaciones se vieron eclipsadas por las acusaciones de Johana Cubillas, ex pareja de Juan, quien lo acusó de no ser un padre presente ni responsable económicamente con sus hijos.

Johana Cubillas destruye a Macarena y Juan

El programa América Hoy mostró imágenes exclusivas del viaje que Juan y Macarena hicieron al sur de Argentina, donde visitaron varios lugares, incluyendo Bariloche, donde hicieron deportes de aventura en la nieve. La influencer se mostró muy emocionada por el viaje y Juan estuvo en gríllola en todo momento.

Sin embargo, toda la celebración se ha visto eclipsada debido a que Johana Cubillas salió al frente para hacer una fuerte acusación contra Juan, acusándolo de no ser una persona responsable. Según dijo, el gaucho no pasa tiempo con sus hijos, ni siquiera cuando se encuentran en una misma ciudad.

"Nosotros estuvimos en Argentina, también pasó muy poco tiempo con los chicos. Pensé que iba a sacarlos mucho más a mis hijos. Como todo el día sale a todos lados, a comer, viajar y todo, pensé que con mis hijos iba a ser igual, pero la verdad es que cero", indicó.

La hija del recordado "Nene" Cubillas indicó que Juan sí tendría dinero, pero no entiende por qué no pasa la pensión adecuada para sus hijos, ya que viene dándole una pensión mínima desde hace bastante tiempo, aduciendo que no tiene dinero ni trabajo, pero la realidad sería completamente distinta.

Johana Cubillas es captada en hotel con misterioso galán y niega romance: "No pasa nada, estoy soltera"
Lee también

Johana Cubillas es captada en hotel con misterioso galán y niega romance: "No pasa nada, estoy soltera"

En esa misma línea, dejó entrever que Juan estaría gastando su dinero en viajes con Macarena, y no estaría priorizando las necesidades básicas de sus pequeños. Además, reveló que debido a la grave situación económica, la mamá de Juan es quien está asumiendo los gastos de sus nietos.

"La pensión me la tuvo que pagar su mamá. Todos los meses es un escándalo para que me pase la plata. A mí me incomoda esa situación de tener que estar atrás para que cumpla con mis hijos (...) se ha tirado plata en comprar ropa para la nieve, pero no tiene para pasarme a mí", agregó.

Johana Cubillas lanza dardo contra Macarena Vélez

La "Nena" Cubillas no solo ha arremetido contra su ex pareja, sino también contra Macarena Vélez. Johana aseguró que, si una mujer ama a un hombre que tiene hijos, debería procurar que él pase tiempo con sus pequeños, pero al parecer es lo que menos les preocupa.

Johana Cubillas descarta retomar su relación con Juan Ichazo: "Está feliz con Macarena Vélez"
Lee también

Johana Cubillas descarta retomar su relación con Juan Ichazo: "Está feliz con Macarena Vélez"

"Si estás con alguien que tiene hijos, y puede aportar a que esté más tiempo con sus hijos, haría una mujer que realmente ama, pero si a ella tampoco le importa eso, no me interesa su vida", dijo.

Finalmente, explicó que su acercamiento con Macarena hace unos meses se debía a que pensaba que si llevaban una buena relación, Juan sería un padre presente y responsable, pero eso no sucedió, por lo que ahora les ha puesto la cruz.

"Yo pensé en ese momento que sí tenía buena relación con ella, porque Juan la había metido como sea, pero la realidad es que no, siguen haciendo su vida como si mis hijos no existieran", sentenció.

Es así que, el viaje que debía ser una celebración terminó convirtiéndose en un escándalo mediático ya que las acusaciones de Johana Cubillas no solo apuntaron a Juan Ichazo, sino también a Macarena Vélez, dejando en entredicho la imagen de la pareja. Ahora, la polémica sigue creciendo y podría tener repercusiones en su relación.

Temas relacionados hijos Johana Cubillas Juan Ichazo Macarena Vélez padre

Siga leyendo

Lo Más leído

¡Terrible! Pamela López sufre accidente en la Panamericana Sur cuando viajaba con sus hijos

Joven descubre insólito detalle en su DNI electrónico 3.0: ¿Qué pasó?

Rafael Cardozo 'llora' por el compromiso de Cachaza y afirma que se arrepiente de pedirle la mano

Tragedia en el fútbol ecuatoriano: Jonathan 'Speedy' González perdió la vida en un ataque armado

Ana Siucho sorprende con emotivo mensaje tras revelaciones de Edison Flores: "Ojalá la vida sea más bonita"

últimas noticias
Karibeña