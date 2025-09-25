¡Alza la voz! Johana Cubillas destruye a Macarena Vélez y Juan Ichazo por falta de pensión para sus hijos

Macarena Vélez y Juan Ichazo viajaron hasta Argentina para celebrar el cumpleaños de la influencer. Sin embargo, sus románticas vacaciones se vieron eclipsadas por las acusaciones de Johana Cubillas, ex pareja de Juan, quien lo acusó de no ser un padre presente ni responsable económicamente con sus hijos.

Johana Cubillas destruye a Macarena y Juan

El programa América Hoy mostró imágenes exclusivas del viaje que Juan y Macarena hicieron al sur de Argentina, donde visitaron varios lugares, incluyendo Bariloche, donde hicieron deportes de aventura en la nieve. La influencer se mostró muy emocionada por el viaje y Juan estuvo en gríllola en todo momento.

Sin embargo, toda la celebración se ha visto eclipsada debido a que Johana Cubillas salió al frente para hacer una fuerte acusación contra Juan, acusándolo de no ser una persona responsable. Según dijo, el gaucho no pasa tiempo con sus hijos, ni siquiera cuando se encuentran en una misma ciudad.

"Nosotros estuvimos en Argentina, también pasó muy poco tiempo con los chicos. Pensé que iba a sacarlos mucho más a mis hijos. Como todo el día sale a todos lados, a comer, viajar y todo, pensé que con mis hijos iba a ser igual, pero la verdad es que cero", indicó.

La hija del recordado "Nene" Cubillas indicó que Juan sí tendría dinero, pero no entiende por qué no pasa la pensión adecuada para sus hijos, ya que viene dándole una pensión mínima desde hace bastante tiempo, aduciendo que no tiene dinero ni trabajo, pero la realidad sería completamente distinta.

En esa misma línea, dejó entrever que Juan estaría gastando su dinero en viajes con Macarena, y no estaría priorizando las necesidades básicas de sus pequeños. Además, reveló que debido a la grave situación económica, la mamá de Juan es quien está asumiendo los gastos de sus nietos.

"La pensión me la tuvo que pagar su mamá. Todos los meses es un escándalo para que me pase la plata. A mí me incomoda esa situación de tener que estar atrás para que cumpla con mis hijos (...) se ha tirado plata en comprar ropa para la nieve, pero no tiene para pasarme a mí", agregó.

Johana Cubillas lanza dardo contra Macarena Vélez

La "Nena" Cubillas no solo ha arremetido contra su ex pareja, sino también contra Macarena Vélez. Johana aseguró que, si una mujer ama a un hombre que tiene hijos, debería procurar que él pase tiempo con sus pequeños, pero al parecer es lo que menos les preocupa.

"Si estás con alguien que tiene hijos, y puede aportar a que esté más tiempo con sus hijos, haría una mujer que realmente ama, pero si a ella tampoco le importa eso, no me interesa su vida", dijo.

Finalmente, explicó que su acercamiento con Macarena hace unos meses se debía a que pensaba que si llevaban una buena relación, Juan sería un padre presente y responsable, pero eso no sucedió, por lo que ahora les ha puesto la cruz.

"Yo pensé en ese momento que sí tenía buena relación con ella, porque Juan la había metido como sea, pero la realidad es que no, siguen haciendo su vida como si mis hijos no existieran", sentenció.

Es así que, el viaje que debía ser una celebración terminó convirtiéndose en un escándalo mediático ya que las acusaciones de Johana Cubillas no solo apuntaron a Juan Ichazo, sino también a Macarena Vélez, dejando en entredicho la imagen de la pareja. Ahora, la polémica sigue creciendo y podría tener repercusiones en su relación.