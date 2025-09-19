Tilsa Lozano aclara que no se divorció de Jackson Mora por falta de dinero: "Fue por exceso de cachos"

Tilsa Lozano le respondió directamente a Magaly Medina, quien dejó entrever que habría terminado su matrimonio con Jackson Mora por falta de dinero. La conductora de La Noche es Mía aseguró que no se separó de su esposo por motivos económicos, sino por las constantes faltas de respeto hacia su persona.

Tilsa descarta que Jackson Mora sea 'misio'

La exmodelo concedió una entrevista a un medio local, donde le preguntaron directamente sobre los comentarios que Magaly hizo durante su conversación con Shirley Arica. Allí, la conductora de ATV dejó entrever que Tilsa habría dejado a Jackson porque él no tenía suficiente dinero para conseguir su perdón.

Tilsa minimizó completamente esta teoría y aseguró que Jackson nunca fue una persona con abundante dinero, sino alguien normal. Sin embargo, recalcó que eso nunca influyó en su relación y que realmente terminó su matrimonio por los engaños que se ventilaron en televisión nacional.

"Lo dejé porque salió un colombiano a decir que me sacó la vuelta, por la española esta y varias cositas que no han salido pero me enteré por interno. Lo único claro es que yo no voy a perdonar ni aguantar cachos . Si a otras les acomoda tener cachos en la cabeza, bien por ellas. No fue por falta de plata, fue por exceso de cachos", explicó.

Ante esa respuesta, el reportero le preguntó si era una indirecta para Magaly, de quien se rumora que su esposo le es infiel desde hace varios años. Tilsa descartó completamente haber mandado una indirecta y aseguró que no le interesa la vida de nadie, ni siquiera la de Shirley Arica. "Hace rato pasé la página", sentenció.

Shirley Arica choteó a Jackson Mora

Durante una entrevista, Magaly mencionó a Jackson Mora y Shirley empezó a reír, diciendo que con él tampoco podría pasar nada, ya que lo considera solo un amigo y lo conoce desde hace muchísimo tiempo, incluso antes de que él se casara con Tilsa Lozano.

"Él me va a tirar maíz toda su vida, porque yo nunca le voy a hacer caso. ¿No me gusta? ¿No tiene plata? No sé... aparenta muy bien porque es súper caballero, te manda a recoger y dejar, tiene chofer y seguridad", dijo.

Sin embargo, a pesar de todas esas virtudes, Shirley dejó en claro que Jackson no es suom tipo de hombre. "Tiene algo que no me gusta... (pero él es feo, a ti te gustan los feos) pero hay feos y feos; este ya es muy feo", dijo la ex justiciera entre risas.

De esta manera, Tilsa Lozano puso fin a los rumores sobre un supuesto divorcio motivado por la economía. La exmodelo aseguró que sus decisiones personales se basan en la dignidad y no en lo material, dejando claro que no tolera infidelidades ni humillaciones.