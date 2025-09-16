Alexandra Méndez 'La Chama' reveló que esposo de Maju Mantilla le escribió: "Me likeaba todo"

Parafrasear esta información cómo una nota periodística de más de 400 palabras con poca voz pasiva,y respetar la estructura: introducción, dos subtítulos, conclusión y respetar las citas:

Maju Mantilla se encuentra en 'el ojo de la tormenta' después de las acusaciones presunta infidelidad a su esposo Gustavo Salcedo. Ahora en medio de esta situación, Alexandra Méndez, 'La Chama', recordó que hace unos años el exdeportista la afanaba por redes sociales.

La Chama expone antiguos mensajes de Gustavo Salcedo

En la última emisión de "Magaly TV: La Firme", se difundieron las declaraciones que La Chama ofreció en el pódcast 'X no decirlo'. La modelo relató que Gustavo Salcedo le enviaba mensajes privados en Instagram como si ya la conociera, algo que a ella le llamó mucho la atención.

"A mí ese tipo me mandó un DM por Instagram cuando pasó la polémica del Westin; pero yo vi que era el esposo de Maju como si me conociera", contó Méndez. Además, aseguró que él no solo escribía, sino que reaccionaba a sus publicaciones: "Me escribía y borraba. Me escribía y borraba. Muy heavy", afirmó..

Además, Magaly Medina, conductora del programa, recordó que esta no es la primera vez que se habla del tema aludiendo al episodio de 2023, cuando se difundieron imágenes de Salcedo ingresando con otra mujer al hotel Westin.

"Eso ya lo había contado ella hace bastante tiempo. No es la primera vez; en su momento, cuando salió lo del Westin, ella salió a hablar de esto", comentó la periodista.



Maju Mantilla se refugia en el norte del país

Mientras los rumores continúan, Maju Mantilla optó por alejarse de la capital. El fin de semana del 13 de septiembre compartió en Instagram imágenes desde Zorritos Bungalows, el hospedaje que administra junto a Gustavo Salcedo en Tumbes. Su viaje ocurrió en medio de la tormenta mediática, lo que generó nuevas especulaciones sobre su estado de ánimo.

En las redes sociales del establecimiento aún circula un video de una visita anterior, donde Maju y Gustavo aparecen sonrientes, compartiendo un desayuno frente al mar. Aquella postal de armonía contrasta con la reciente confirmación de Salcedo sobre el fin de su matrimonio, publicada horas después de que ese material saliera a la luz.

Publicación de Maju Mantilla en Zorritos.

En conclusión, la situación actual de la pareja se mantiene en el centro de la atención mediática. Las declaraciones de La Chama vuelven a poner a Gustavo Salcedo en una posición incómoda, mientras Maju Mantilla prefiere el silencio y la distancia. Lo cierto es que, entre recuerdos del pasado y rumores recientes, el futuro de ambos parece cada vez más incierto.