Maju Mantilla hace viaje fuera de Lima en medio de la polémica por presunta infidelidad a Gustavo Salcedo

Maju Mantilla decidió salir de Lima y se instaló en Zorritos, Tumbes, mientras continúan las especulaciones sobre una presunta infidelidad que su esposo, Gustavo Salcedo.

14/09/2025

Maju Mantilla, decidió alejarse de Lima en medio de las especulaciones sobre su vida personal. El 13 de septiembre compartió en su cuenta de Instagram imágenes desde Zorritos Bungalows, el hospedaje que administra junto a su esposo Gustavo Salcedo en Tumbes. Esta aparición en la playa ocurrió mientras la prensa seguía de cerca los rumores de una crisis matrimonial.

Viaje al norte tras días de controversia

La publicación de Mantilla coincidió con un nuevo episodio en el escándalo. Días antes, el programa "Amor y Fuego" difundió imágenes de la exreina de belleza en la camioneta de Gustavo Salcedo, lo que incrementó las dudas sobre el estado real de su matrimonio. Zorritos Bungalows, un lugar que la familia visita con frecuencia, se convirtió nuevamente en el escenario de esta historia.

En redes sociales del hospedaje circula un video de una visita anterior, donde Maju y Gustavo disfrutan de un desayuno frente al mar, sonrientes y cómplices. Sin embargo, esa armonía quedó en el pasado. Horas después de aquel momento, el empresario anunció en Instagram el fin de su matrimonio, generando más preguntas sobre la relación.

¿Gustavo busca perjudicar a Maju Mantilla?

En el podcast 'Chimi Churri', el periodista Christian Byron estuvo contando que Gustavo Salcedo se comunicó con la producción para que le limpiaran su imagen al mostrar todo de Maju Mantilla. La razón para comunicarse era para dar información para eventualmente perjudicar a la conductora de televisión ante los medios.

"Gustavo Salcedo se cree el productor de su propio ampay, de su propia novela... estas son las declaraciones de WhatsApp del señor Gustavo, quien le pedía a Verónica Alcántara que limpiara su imagen y obviamente destruir a Maju, algo que nosotros no aceptamos", expresó el periodista. 

En esa conversación, el conductor del podcast agrega el interés que tendría el aún esposo de la ex reina de belleza para ventilar todo. Como la pareja se encuentra en un proceso de divorcio, Salcedo podría pedir la separación por actitud deshonrosa de parte de Maju Mantilla y así poder obtener más bienes. 

Según reveló el periodista, esas serían sus verdaderas intenciones: "'Sigue la ruta del dinero', los intereses del seño Gustavo eran tales que no queríamos ser partes. La intensión de Gustavo es perjudicar no solamente la imagen, sino económicamente en bienes y hasta en tenencia, situación de familia". 

En conclusión, mientras las acusaciones continúan, Maju Mantilla prefiere mantenerse al margen de los enfrentamientos mediáticos. Su retiro temporal a Tumbes demuestra su decisión de priorizar su tranquilidad y la de sus hijos.

