Susy Díaz defiende a Maju Mantilla tras acusaciones de Gustavo Salcedo: "No confío en los hombres"

Susy Díaz confesó que apoya a Maju Mantilla en medio del escándalo que se ha desatado tras las acusaciones de infidelidad que hizo contra la exreina de belleza. La excongresista aseguró que no existen pruebas suficientes de que Maju haya tenido una relación extramatrimonial con su productor televisivo.

Susy Díaz pone el pechoGustavo Salcedo por Maju Mantilla

La exvedette se presentó en el programa En la Noche Habla para conversar de diversos temas y, fiel a su estilo, salió a defender con todo a la ex Miss Mundo 2004. Durante su participación, en uno de los segmentos del programa se cuestionó: "¿Gustavo hizo bien en destapar los chats o quedó como ardido y dolido?".

Susy misma se tomó el tiempo para responder y aseguró que Gustavo no debió exponer de esa manera a la madre de sus hijos. Además, dejó en claro que no cree en su versión ni en la de ningún hombre.

"Hizo mal en hablar. ¿Por qué no habló cuando lo ampayaron ahí en el sauna? La verdad, yo, con todo lo que me ha pasado en la vida, no confío en los hombres", dijo en un inicio.

Enseguida, la rubia indicó que no existen pruebas contundentes de que Maju haya tenido un desliz amoroso con el productor ya que no existe video alguno donde estén juntos.

"Yo no he visto un romance. Yo solamente he visto una situación de su expareja en un sauna. El videíto manda. Lo otro que están hablando,Christian Rodríguez Portugal, no veo pruebas fehacientes, no veo videos. Yo creo lo que veo y no veo nada", sentenció.

Los chats de Maju y Christian

En el programa 'Amor y Fuego', Rodrigo González y Gigi Mitre tuvieron acceso a las conversaciones donde al leerlo quedaron sorprendidos por el nivel de confianza que hay entre los involucrados.

"Mira cómo coordinan de comprar cosas, piqueos: 'no sé si será mucho compromiso para ti'. Aparte, ¿por qué lo llama de 'amor'?. Yo si te digo 'cielura', 'amor', peor no en ese plan ¿no? Yo habló así a la producción, pero creo que Maju le habla así a su productor", expresó 'Peluchín'.

Después, el mismo conductor de TV comenta sobre la insistencia de la modelo con el productor dejando entrever que ella lo buscaba o insistía para verse. En esta línea, expresa su apoyo a Gustavo Salcedo por las conversaciones comprometedoras e inadecuadas entre compañeros de trabajo.

De esta manera, Susy Díaz se mostró firme en respaldar a Maju Mantilla frente al escándalo mediático. La exvedette cuestionó la versión de Gustavo Salcedo y enfatizó que, sin pruebas reales, no se puede acusar de infidelidad a la ex Miss Mundo.