Janet revela que Pamela López la llamó llorando tras ser dejada en Miami por Christian Cueva: "Era terrible"

Janet Barboza impactó al recordar un episodio muy duro que vivió Pamela López cuando fue dejada en Miami por Christian Cueva. Durante la última edición de "América Hoy" del 30 de diciembre, la popular 'Rulitos' recordó la llamada que tuvo con la esposa del futbolista en medio de su separación y aseguró que la escuchó devastada.

Janet Barboza recuerda cuando Pamela López la llamó llorando

Janet Barboza sorprendió al revelar que Pamela López la llamó entre lágrimas cuando fue dejada en Miami por Christian Cueva, mientras el futbolista regresaba al Perú para oficializar su relación con Pamela Franco, allá por el 2024. La conductora recordó ese duro momento y destacó cómo, pese a todo, Pamela logró levantarse con fuerza y hoy brilla con luz propia.

Durante la emisión del 30 de diciembre, el programa "América Hoy" presentó un ranking de las figuras que más facturaron en el 2025, y Pamela López ocupó el primer lugar. Esto dio pie a que Janet recordara los difíciles días que vivió la influencer cuando Cueva la abandonó en el extranjero.

"Recordemos que a Pamela López, Christian Cueva la deja varada en Miami para él venir a oficializar a Pamela Franco, llegó a su cumpleaños, dejando a su esposa, la madre de sus hijos. Ahí es cuando Pamela López se empieza a comunicar con algunas personas del medio, entre ellas yo, y me cuenta una historia, llorando, de verdad que era terrible", relató Janet.

La conductora contó que intentó consolarla en medio de la desesperación. Expresó las palabras de aliento que le dio a la ahora influencer, destacando que pudo superar ese difícil momento.

"Lloraba y yo en ese momento le dije: 'Pamela, en este momento te duele, estoy segura de que no hay palabras que van a lograr menguar tu dolor. Sin embargo, cuando pase el tiempo te vas a reír y mirarás atrás y verás quién realmente perdió'", expresó con empatía.

Barboza destacó cómo Pamela ha sabido salir adelante tras la traición del futbolista. Luego, aprovechó para lanzar una indirecta a Pamela Franco.

"¿Cómo vemos hoy a Pamela López? Facturando, regia, estupenda. Saca sus canciones. No hay evento donde no esté. Y además tiene un colágeno a su lado", dijo entre risas, generando aplausos en el set. "Escúchame, Pamela Franco, ¿qué tiene? Pamela Franco no tiene eventos y además tiene a Christian Cueva a su lado", bromeó.

Sus compañeras también se sumaron a los elogios hacia la esposa de Cueva. Leysi Suárez resaltó la transformación de Pamela. Por su parte, Dorita Orbegoso recalcó que luego de que el futbolista la mandó a vender marcianos, ella se reinventó.

"Se volvió empresaria, animadora y ahora cantante. Imagen de marca, ni nosotras que tenemos 30 años en televisión", comentó Leysi. "Después que la mandaron a vender marcianos, ¿se acuerdan? Y mírala ahora. Brilla con luz propia, es una mujer segura de sí", dijo Dorita Orbegoso.

"Tiene un hombre joven y guapo a su lado"

Finalmente, Janet Barboza cerró su comentario comparando a las dos Pamelas con un toque de humor. La conductora resaltó lo bueno que le ha sido Paul Michael en la vida de Pamela López.

"Dirán todo lo que ustedes quieran de Paul Michael, que seguramente no tiene esto, no tiene lo otro, pero el chico canta, le está ayudando a facturar y han sacado una canción bastante buena. Y en segundo lugar, es que ella se levanta, descansa y tiene un hombre joven a su lado y guapo...Pamela Franco se despierta y ve a Christian Cueva", soltó entre risas.

Cabe señalar que en marzo de 2025, Janet Barboza ya había contado que tuvo una conversación privada con Pamela López, luego de que esta buscara hablar con alguien de confianza sobre los problemas que atravesaba con Christian Cueva. La conductora explicó que el contacto se dio a través de una amiga en común y que Pamela la llamó para desahogarse y contarle situaciones delicadas que estaba viviendo.

Según Janet, en esa charla Pamela López le confesó que había descubierto conversaciones subidas de tono entre Christian Cueva y Melissa Klug, además de otros detalles que la dejaron muy afectada. La 'Rulitos' señaló que todo se dio en un ambiente de confianza y que ella solo escuchó y aconsejó.

En conclusión, Janet Barboza recordó cuando Pamela López la llamó entre lágrimas tras ser dejada por Christian Cueva en Miami. Su testimonio resaltó la fortaleza de Pamela, quien logró salir adelante y convertir el dolor en éxito. Hoy, la influencer es un ejemplo de resiliencia y superación.