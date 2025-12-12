Janet Barboza afirma que Pamela Franco le da pena por ser pareja de Christian Cueva: "La desmerece"

Pamela Franco y Christian Cueva realizaron su primer show juntos donde dieron algunas declaraciones a la prensa, pero Janet Barboza cuestionó al pelotero por su forma de actuar ante la prensa y afirmó sentir pena por la cantante de cumbia.

Janet Barboza sobre Pamela Franco

En el programa 'América Hoy' comentaron sobre las recientes declaraciones de Christian Cueva donde tuvo algunas reacciones un poco incómodas. Esto fue criticado por las conductoras del programa, pero fue Janet Barboza quien señaló sentir pena por Pamela Franco al ser la pareja del pelotero.

"Es la primera vez que tengo que confesar que Pamela Franco me da pena, me da vergüenza ajena porque está con este novio, esta pareja que no le hace quedar para nada bien que se porta muy malcriado y la desmerece como mujer", dijo.

En otro momento, la popular 'rulitos' también comentó sobre el comentario de Cueva sobre el cobrar por el beso. Señaló que ella lo cuestionaría a su pareja por hablar de esa manera ante la prensa, ya que la dejaría mal parada.

"Porque si le dicen 'dale un besito a Pamela' y dice 'si le doy un beso, yo por eso cobro' ¿Cómo te sentirías que tu novio que te dice que te ama, tenga este tipo de comportamientos?", comentó.

¿Qué dijo Cueva?

En la última edición de América Hoy, se difundieron imágenes de la llegada de la pareja tras culminar el concierto. Pese a que ambos estaban dispuestos a declarar, Christian Cueva sorprendió con una actitud que generó tensión entre los reporteros.

"Este micro no lo quiero, solo de acá para allá nomás", expresó al notar el micrófono del programa, comentario que desató incomodidad entre los presentes.

Minutos después, un periodista le consultó por sus hijos y sus planes de fin de año. Cueva evitó responder directamente y dejó una frase que muchos consideraron despectiva:

"Miren que les estoy atendiendo, nunca atiendo a nadie y ustedes saben. Estoy tranquilo, estoy feliz, estoy bien. Lo único que le puedo decir a ustedes es que los temas de mis hijos, no los toco pero si me hablan de ella, que es el amor de mi vida, siempre". Cuando otro reportero insistió en la posibilidad de un beso en vivo con Pamela Franco, Cueva respondió: "Tienen que pagar también, todo quieren gratis".

De esta manera, Christian Cueva no parece tener una buena relación con los medios de prensa, en especial con el programa 'América Hoy'. Por ello, Janet Barboza también lo cuestionó por sus actitudes que dejarían mal parada a Pamela Franco, como su pareja y artista.