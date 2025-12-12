Christian Cueva estalla ante la prensa tras concierto con Pamela Franco: "Antes de hablar investiguen"

Pamela Franco y Christian Cueva iniciaron el tour El Cervecero con un concierto gratuito en San Martín de Porres, donde el ingreso fue la entrega de alimentos para zonas afectadas. Aunque el show marcó una etapa clave para la pareja, lo que más llamó la atención fue la reacción del futbolista ante la prensa, en especial frente al equipo de "América Hoy".

Cueva pierde la paciencia frente a cámaras

En la última edición de América Hoy, se difundieron imágenes de la llegada de la pareja tras culminar el concierto. Pese a que ambos estaban dispuestos a declarar, Christian Cueva sorprendió con una actitud que generó tensión entre los reporteros.

"Este micro no lo quiero, solo de acá para allá nomás", expresó al notar el micrófono del programa, comentario que desató incomodidad entre los presentes.

Minutos después, un periodista le consultó por sus hijos y sus planes de fin de año. Cueva evitó responder directamente y dejó una frase que muchos consideraron despectiva:

"Miren que les estoy atendiendo, nunca atiendo a nadie y ustedes saben. Estoy tranquilo, estoy feliz, estoy bien. Lo único que le puedo decir a ustedes es que los temas de mis hijos, no los toco pero si me hablan de ella, que es el amor de mi vida, siempre". Cuando otro reportero insistió en la posibilidad de un beso en vivo con Pamela Franco, Cueva respondió con ironía: "Tienen que pagar también, todo quieren gratis".

La cantante sí intentó hablar de su relación, asegurando que ambos eran detallistas. "Sí, la verdad que somos detallistas, tenemos muchas cosas en común", comentó. Sin embargo, Cueva la interrumpió para dirigirse nuevamente a los medios:

"¿Tú tienes conexión?, por eso te pregunto, tú me preguntas y yo te pregunta. (Acá yo soy la reportera y tú eres el entrevistado) Yo te tengo que preguntar, antes de que seas reportera y yo; futbolista. Somos seres humanos. Piensa. Tú me dices a mí si soy feliz, yo te respondí que sí".

Al finalizar, el futbolista tuvo otro tenso cruce con un medio y lanzó una frase que volvió a encender las críticas: "Antes de hablar de alguien, investiguen. A este programa le digo: primero investiguen su vida. A mí no me han pagado la boca. Si quieren hablar de mí, lávense la boca".

@rkt696 Christian Cueva estalla contra reportera de América Hoy ♬ sonido original - rkt696

Cueva sorprende con comentario sobre matrimonio

Durante el concierto, el público empezó a corear "beso, beso", lo que generó un momento inesperado entre la pareja. Entre risas, Christian Cueva respondió a los gritos del público con una afirmación que dejó a todos desconcertados.

"Aquí, en el distrito de San Martín, me voy a casar. De verdad, me voy a casar", dijo frente a los asistentes. Pamela Franco quedó sorprendida por la declaración, pero decidió continuar con el show sin comentar más al respecto. "Escúchame, le cantamos al amor", contestó para mantener el ritmo del espectáculo.

El inicio del tour El Cervecero logró captar la atención del público por su enfoque solidario y por el regreso artístico de la pareja a los escenarios. Sin embargo, las tensas respuestas de Christian Cueva a la prensa se convirtieron en el tema más comentado tras la presentación.