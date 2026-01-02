Melissa Klug pasó el Año Nuevo con sus hijas y sin Jesús Barco: "El 2026 con cambios positivos"

Hace unos meses, Melissa Klug se separaba de Jesús Barco luego de que se evidenciaran imágenes del padre de su última hija con otras mujeres en una piscina en Huánuco. Aunque parece que habrían retomado su relación porque aparecieron juntos en Navidad, en Año Nuevo estuvieron separados.

Melissa Klug celebra Año Nuevo sin Jesús Barco

Por medio de su cuenta de Instagram, Melissa Klug compartió algunas fotografías de cómo fue su celebración para recibir el Año Nuevo 2026. Lo que llamó la atención de sus seguidores es la gran ausencia de Jesús Barco.

Según subió los videos y fotos en sus redes sociales, la empresaria solo estuvo con sus hijas, nietas y algunos amigos cercanos como familiares. Además, la ex de Jefferson Farfán compartió un mensaje donde menciona que tuvo un 2025 con retos, pero que este nuevo año empieza con fuerza y cambios.

"El 2025 me enseñó, me retó y me transformó. Hoy lo despido con mis hijas y abro el 2026 con fe, cambios positivos, abundancia y decisiones que me acerquen a la tranquilidad que merezco", expresó.

En ese sentido, Melissa Klug también dejó en claro que sus dos hijos varones decidieron celebrarlo con sus amigos y por ello, no estuvieron con ella. Cerrando su mensaje deseándole lo mejor a sus fanáticos.

"Mis hijos los varones lo pasaron en el sur con amigos y familia. Feliz Año Nuevo para todos ustedes, que el 2026 llegue con salud, paz, amor y abundantes bendiciones", dijo.

Sobre su separación

La separación entre Melissa Klug y Jesús Barco se debió a una crisis de pareja marcada por la pérdida de confianza y la falta de comunicación, exacerbada por la difusión de imágenes de Barco de fiesta con otras mujeres en Huánuco.

Esto hizo que estuvieron separados durante varias semanas poniendo en duda si continuaban juntos, pero fueron captados juntos saliendo de compras con su pequeña hija en común y en el cumpleaños de Samahara Lobatón. Incluso, aparecieron en el programa de La Chola Chabuca dándose un beso y además, pasaron la Navidad en familia donde todo indicaba reconciliación.

En conclusión, se creía que Melissa Klug habría perdonado a Jesús Barco y habrían retomado su relación amorosa, pero tras la celebración del Año Nuevo, se puedo evidenciar que no todo fue así. La empresaria pasó las celebraciones con sus hijas y el pelotero llamó la atención por su gran ausencia en el 2026.