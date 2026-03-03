Yiddá Eslava sale en defensa de Laura Spoya tras las críticas por su regreso a la TV: "La aplaudo"

Hace unos días, Laura Spoya regresó a su programa de televisión y al podcast de 'La Manada' en medio de muchas críticas por su grave accidente. Ante esto, Yiddá Eslava comentó que aplaude el hecho de que la modelo regrese a trabajar por sus hijos.

Yiddá Eslava apoya a Laura Spoya

Durante el podcast 'Sin más que decir' estuvieron comentando sobre el regreso de Laura Spoya tras haber sido operada luego de su grave accidente automovilístico. En ese sentido, también exploraron sobre las constantes críticas que viene recibiendo la modelo cuando debería estar en descanso y cómo ha ido afrontando su situación en su regreso.

"Ella es mamá y tiene que facturar para dar de comer a sus hijos, jamás la juzgaría y además, la aplaudo que se levante, y estoy segura que con mucho dolor, vaya a trabajar al programa. Porque a nosotros nos decían 'haz esto' ¿Tú vas a dar de comer a mis hijos? ¿Tú vas a pagar mi luz, mi agua, tu teléfono? 'No, pero tu exmarido tiene plata' y a ti que chumas, aquí la vida es 50/50", expresó.

La actriz cómica señaló que le molesta cómo juzgan a Spoya, pero señala que la apoya porque es una madre que sale a trabajar aún con dolor por sus hijos, por más que tenga un padre que podría pagar todo.

"Me molesta que la gente juzgue que regresó, no al contrario se aplaude, es una mamá que está sacando las garras", dijo.

Regreso de Laura Spoya

La exreina de belleza cuenta que considera que le han dado una segunda oportunidad tras el accidente porque por poco quedaba parapléjica, y se salvó por muy poco.

"Lo de la vértebra fue por un pedacito lo que impidió que me quedara parapléjica. El milímetro que cambió mi vida. Esto para mí es una segunda oportunidad, la última oportunidad y por algo estoy aquí. Uno no se salva de un accidente tan aparatoso por suerte", agregó.

Durante su conversación, Laura Spoya señala que tras el accidente que vivió pensó irse a Cusco e incluso, ya buscaba una casa para estar desconectada por un año producto del miedo. Aunque reflexionó y decidió afrontar todos los problemas y dar la cara, según reveló en vivo.

"Soy humana, sé que la cag..., siempre me ha gustado vivir la vida cada día sin pensar demasiado. Esto ha sido un choque interno fuerte para reestructurar mi vida completa", señaló la modelo en el programa en vivo.

De esta manera, Laura Spoya está de regreso tras su grave accidente automovilístico donde habría tenido un poco de alcohol en la sangre según examen de dosaje etílico. Ante las críticas constantes, Yiddá Eslava sale en su defensa como madre empatizando con ella.