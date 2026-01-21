Jorge Luna se convierte en auspiciador oficial de FC Cajamarca y Cusco FC: "Nos vamos a divertir"

El comediante Jorge Luna se ha convertido en una historia de superación y éxito, gracias a su trabajo en los últimos años. Aunque estaba dentro del mundo de la comedia, ahora decidió estar más presente en el fútbol convirtiéndose en el auspiciador oficial en este 2026 de dos equipos.

Jorge Luna auspiciador de dos equipos de fútbol

El éxito de 'No hay sin suerte' refleja la evolución de Jorge Luna como referente del entretenimiento digital. La plataforma, lanzada en 2023, impulsó un modelo de suscripción basado en beneficios exclusivos, dinámicas mensuales y premios que fortalecieron una comunidad fiel y en constante crecimiento.

Ahora, el comediante ha logrado tener una gran ganancia y decidió involucrarse en el tema del fútbol. Por medio de sus redes sociales, anunció que ahora se convirtió en el auspiciador oficial de dos equipos, donde asegura que se van a divertir mucho.

"SOMOS DE PRIMERA. Ahora No Hay Sin Suerte es auspiciador oficial de Cusco FC y FC Cajamarca ¿Qué esperas para darle amor?", escribió la plataforma del comediante. Por su parte, Jorge escribió en sus redes: "Sigo de vacaciones, pero hay noticias que no pueden esperar. Cómo nos vamos a divertir este 2026".

Logra doble Record Guinness

Jorge Luna anunció que Guinness World Records reconoció dos logros de No hay sin suerte. El primero es la mayor cantidad de espectadores en un sorteo en vivo por Instagram, con 14.116 personas conectadas el 30 de octubre de 2025. El segundo es la mayor cantidad de premios entregados en un solo mes mediante una página de suscripción, con 5.156 recompensas otorgadas.

"Quiero compartir con ustedes esta felicidad. Debo confesar que lloré cuando abrí los certificados de Guinness. Es un sueño más cumplido", expresó en sus redes sociales. Luego añadió: "Emocionado y agradecido con el de arriba".

Según detalló, ambos registros pasaron por un proceso de validación que incluyó adjudicación remota y supervisión notarial, lo que garantizó la transparencia y exactitud de cada cifra. El proyecto mezcla entretenimiento, tecnología y transparencia, tres pilares que transformaron la propuesta en un espacio único dentro del mercado peruano.

De esta manera, la plataforma 'No hay sin suerte' de Jorge Luna se ha convertido en una de las más conocidas donde cuenta con miles de suscriptores. Ahora, el comediante ha sorprendido al anunciar que como marca estará auspiciando a dos equipos de fútbol en esta nueva temporada de 2026, serían Cusco FC y FC Cajamarca.