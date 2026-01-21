César BK señala que Leslie Shaw inició la pelea para promocionar su nuevo estreno: "Que casualidad"

El pasado 20 de enero, César BK señaló al prometido de Leslie Shaw de haberlo agredido físicamente y puso una denuncia en su contra iniciando todo una polémica. Ahora, el mismo cantante señala que todo parece haber sido plan de la 'gringa' para promocionar su nuevo estreno.

César BK señala a Shaw de buscar pelea

En el programa 'Amor y Fuego', César BK se comunicó directamente con ellos para dar su descargo luego de que Leslie Shaw lo minimizara y ser señalado por los seguidores de la 'gringa' de querer llamar atención. Aunque, él afirma que es ella quien habría armado todo esta pelea.

"¿Qué tan exitosa tiene que ser, para que cada vez que tenga que hacer un lanzamiento, se pelee con alguien?, sus seguidores dicen que soy yo el que está buscando eso. Yo no tengo un lanzamiento esta semana, pero hoy creo que lanza algo hoy por la noche. Qué casualidad", expresó.

En otro momento, el artista afirma que en ningún momento busco atención porque no tiene lanzamientos programados esta semana, pero Leslie Shaw sí los tenía. Además, revela que en las cámaras de seguridad se puede ver como 'El Prefe' es quien se acerca a él.

"Me apareció una publicación de eso, qué raro, justo después del incidente. Luego soy yo el que busca eso (atención), que miren las cámaras de seguridad y hablen con los testigos. Yo estaba hablando con mis amigos, el tipo vino y empezó todo. Si eso no hubiera pasado, no hubiera denunciado el hecho. Creo que he tomado la decisión correcta, mi abogado está encargándose de todo esto", afirmó.

¿Qué dijo Leslie Shaw?

La cantante afirma que ella estaba grabando sus TikTok cuando todo sucedió entre su prometido y César Bk, y por ello, no vio nada. Minimizando así las declaraciones que hizo el joven cantante en su contra, ya que él reveló que recibió agresiones verbales de ella.

"No sé ha pasado, yo estaba haciendo TikToks (ha mostrado algunos videos en un lugar campestre y que ahí han surgido algunas discusiones) imagínate en su cabecita, bien loquito es. (En la denuncia que ha puesto en la comisaría asegura que tu pareja le habría dado un golpe) Yo no vi nada, yo estaba haciendo Tiktoks", comentó.

De esta manera, Leslie Shaw señala que no deberían darle pantalla a César BK porque solo querría llamar la atención de las cámaras, pero el joven cantante afirma que sería todo lo contrario, ya que la 'gringa' sería la que tenía programado un lanzamiento en medio de la pelea.