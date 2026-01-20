Valentino Palacios contó la razón insólita por la que no ingresó a la "Casita" de Bad Bunny: ¿Qué pasó?

El Estadio Nacional se convirtió en el epicentro de la música urbana el sábado 17 de enero con el regreso de Bad Bunny a Lima dentro de su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour. Uno de los espacios que más llamó la atención en redes fue la conocida "Casita", donde algunos influencers estuvieron presentes y otros brillaron por su ausencia. En medio de la polémica, el tiktoker Valentino Palacios explicó por qué no asistió.

Valentino Palacios y la "Casita" de Bad Bunny

A través de un video publicado en TikTok, Valentino Palacios contó que no pudo ingresar a la "Casita" de Bad Bunny debido a una prueba de conocimiento sobre el cantante que no pudo completar. El influencer relató que le hicieron tres preguntas, y la última resultó imposible de responder.

"La última pregunta para que estés en la casita fue, ¿cuándo nació Bad Bunny, año y fecha? Yo ni me sé el cumpleaños de mi familia y me vienen a preguntar sobre Bad Bunny. No sé ni el cumpleaños de la Candela y me preguntan cuándo cumple Bad Bunny", explicó Valentino, visiblemente indignado.

Estas declaraciones rápidamente generaron repercusión en redes sociales, donde seguidores y usuarios no tardaron en reaccionar con comentarios humorísticos y memes. Entre las respuestas más destacadas se leía:

"Atacada Valentino", "Eres un mate de risa", "Bad Bunny es de marzo" y "Era para verdaderos fans, pues Valentino".

Valentino Palacios se luce en bikini y desata furor en redes

Hace una semanas, desde un escenario paradisíaco, Valentino Palacios rompió con el tipo de contenido que suele publicar y se mostró como nunca antes. A través de sus historias de Instagram, el influencer apareció luciendo un bikini por primera vez, una imagen que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

Con un sencillo y directo saludo, "bom día", el tiktoker dejó en claro que se encuentra disfrutando plenamente de su estadía en Brasil.

La fotografía, acompañada de la ubicación del destino, permitió que sus fans siguieran de cerca su viaje y comentaran cada detalle. Para muchos, esta publicación marcó un momento distinto en su perfil, ya que evidenció una actitud relajada y segura frente a la cámara.

En cuestión de minutos, la imagen comenzó a circular por otras plataformas, generando risas, memes y todo tipo de reacciones. Los comentarios no se hicieron esperar. Emoticones, frases jocosas y mensajes de sorpresa inundaron la publicación.

"100% real", "Linda", "Valentino jura" y "Pero qué curvas jajaja" fueron algunas de las expresiones que destacaron entre los usuarios.

Sin embargo, varios seguidores también señalaron que la imagen podría haber sido creada con inteligencia artificial, lo que añadió un nuevo elemento a la conversación digital. Pese a las especulaciones, la foto cumplió su objetivo: captar la atención y volver a posicionar a Valentino en el centro de las tendencias.

Valentino Palacios comparte fotos en bikini. Foto: Instagram.

A pesar de las especulaciones, la publicación logró su objetivo: mantener a Valentino Palacios en el centro de la atención, mientras que el público continúa comentando tanto su participación en el evento de Bad Bunny como su personalidad y estilo único en redes sociales.