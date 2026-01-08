Valentino rompe su silencio tras grave accidente de su papá en la piscina: "Casi se ahoga"

El tiktoker Valentino se pronunció luego de que 'El Chino' Gamero, a quien considera su padre, sufriera un grave accidente en una piscina durante una salida recreativa. El creador de contenido decidió romper su silencio y contar con detalles qué fue lo que pasó realmente, luego de que las imágenes se viralizaran en redes sociales.

Valentino se pronuncia tras el accidente de su papá en piscina

Momentos de mucha angustia vivió el tiktoker Valentino Palacios luego de que Ricardo Gamero, conocido como 'El Chino' Gamero y a quien considera su papá, sufriera un grave accidente en una piscina durante una salida recreativa en Cieneguilla. El creador de contenido decidió romper su silencio y contar, paso a paso, lo que ocurrió, tras la preocupación que se generó en redes sociales.

Todo comenzó cuando Valentino apareció en una transmisión en vivo para explicar el estado de salud de la pareja de su mamá, 'El Chino' Gamero. El influencer aseguró que la situación fue más grave de lo que muchos imaginaban y que su familia pasó horas de desesperación.

"La cosa de que el chino ahorita está mal les voy a contar exactamente qué fue lo que pasó... Se fueron con otras personas a Cieneguilla, había toboganes, como una casa de piscina", dijo Valentino, quien también mostró fotos del accidente.

Según explicó, su papá se encontraba en una piscina con toboganes junto a su mamá Fiorella y otras personas. Valentino contó que el lugar no contaba con personal de seguridad ni alguien que controle el uso de los juegos acuáticos, lo que terminó en una situación peligrosa.

Valentino reveló que su papá tiene problemas al corazón y que últimamente venía presentando complicaciones de salud. Aun así, decidió subir a uno de los toboganes sin imaginar lo que vendría después.

"'El Chino' sufre del corazón y últimamente le han estado viniendo muchas complicaciones del corazón, que le da taquicardia, se le baja la saturación, todo eso. Entonces, la Fio últimamente ha estado en correteo con 'El Chino' ayudándolo y está bien", reveló.

El golpe provocó que 'El Chino' termine con fuertes dolores en la espalda, las costillas y otras zonas del cuerpo. Valentino aseguró que su papá estuvo a punto de ahogarse y que nadie reaccionaba de inmediato. Otro punto que indignó al tiktoker fue la falta de apoyo por parte del lugar. Valentino contó que, tras el accidente, no quisieron hacerse responsables ni ayudar de inmediato.

"No había ninguna seguridad en el tobogán y en la piscina nadie había observando. Resulta que 'El Chino' se va a bajar del tobogán y atrás viene otra persona... prácticamente el chico de atrás le golpea la espalda, las costillas, todo... Casi se ahoga en la piscina, tiene los huesos fracturados, están en la clínica y no se querían hacer cargo", relató, explicando que el impacto fue fuerte.

Según su versión, recién actuaron cuando reconocieron a Fiorella como la madre de Valentino. En ese momento, 'El Chino' fue llevado en ambulancia hasta una clínica, donde confirmaron que tenía las costillas fracturadas.

"No se querían hacer cargo. Yo los iba a funar... Entonces la gente reconoció a la Fio y le dijo 'es la mamá de Valentino' y ahí recién tuvieron que actuar para que le hagan caso al 'Chino' y lo lleven a una clínica de la Molina", afirmó el influencer, señalando que su madre reclamó por la falta de seguridad en la piscina.

El mensaje del papá de Valentino

Luego del accidente, Ricardo Gamero, pareja de la madre del tiktoker, también se pronunció en redes sociales y contó cómo se encuentra. Aseguró que se salvó de una tragedia mayor y que ahora deberá guardar reposo por varias semanas.

"Así fue como casi me quitan la vida, me fracturaron las costillas y gracias a Dios sin desplazamiento. Ahora tengo para dos meses tirado en esta cama, no sé hasta cuándo soporte", escribió en su publicación. Y agregó: "Por cierto ¿Alguien que cure el susto? No puedo dormir, se repite una y mil veces ese momento quitándome el sueño por las madrugadas".

@elchinogamero así fue como casi me quitan la vida, me facturaron las costillas y gracias a Dios sin desplazamiento, de tal forma que no tocó ningún órgano, ahora tengo para dos meses tirado en esta cama, no se hasta cuando soporte. por cierto alguien que cure el susto, no puedo dormir, se repite una y mil veces ese momento quitándome el sueño por las madrugadas

Actualmente, 'El Chino' continúa en recuperación y permanece acompañado por Fiorella, quien no se ha separado de él en ningún momento. El caso generó preocupación e indignación en redes sociales. Muchos usuarios pidieron mayor control y seguridad en estos centros recreativos para evitar que situaciones como esta vuelvan a repetirse.

En conclusión, Valentino Palacios explicó los detalles del accidente que sufrió Ricardo Gamero durante una salida recreativa. El tiktoker confirmó que su padre permanece en recuperación tras ser trasladado a una clínica, luego de cuestionar las medidas de seguridad y supervisión adecuada en el lugar de los hechos.