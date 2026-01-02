VIDEO | Cámaras captan preciso momento del ataque armado contra Carlos Miguel y Orquesta en Carabayllo

El inicio del 2026 se vio empañado por un nuevo acto de violencia que sacudió al mundo de la cumbia en el Perú. La agrupación 'Carlos Miguel y Orquesta' sufrió un ataque armado durante su presentación en Carabayllo. El atentado dejó dos músicos heridos, quienes fueron alcanzados por los proyectiles en pleno escenario.

Agrupación 'Carlos Miguel y Orquesta' sufrió ataque armado

Terror en Lima Norte. Cámaras de de seguridad captaron el preciso momento del ataque armado contra la agrupación 'Carlos Miguel y Orquesta', mientras realizaba una presentación en plena vía pública del distrito de Carabayllo. El atentado ocurrió exactamente en el kilómetro 17 de la avenida Túpac Amaru.

En las impactantes imágenes se observó cómo sicarios a bordo de motocicletas abrieron fuego indiscriminadamente contra el escenario, dejando como resultado a dos músicos heridos, quienes fueron trasladados de emergencia al hospital Sergio Bernales. El ataque ocurrió a pocos metros de la Municipalidad de Carabayllo.

Una primera moto pasó por el lugar para reconocer el panorama y, pocos segundos después, retornó acompañada de un segundo vehículo menor. Fue en ese momento cuando los sujetos abrieron fuego directamente contra el escenario donde 'Carlos Miguel y Orquesta' se presentaba.

El guitarrista principal recibió un disparo en el abdomen y un roce de bala en el cuello. El músico fue trasladado de urgencia al hospital Sergio Bernales, donde se informó que se encuentra consciente y fuera de peligro.

El otro afectado fue Guillermo Pérez, quien sufrió un impacto de bala en la espalda. Su estado fue reportado como el más delicado, ingresando a sala de operaciones para evaluar posibles daños en órganos vitales.

¿Carlos Miguel era extorsionado?

Carlos Miguel, reconocido cantante de cumbia, conversó con Exitosa y manifestó su sospecha de que este atentado es un acto de extorsión. El artista recordó que ya ha sido víctima de amenazas en distritos como San Martín de Porres, Independencia y Comas, donde organizaciones criminales exigen pagos de cupos bajo el concepto de "seguridad" para permitirles trabajar.

A pesar de que en esta ocasión no recibió una llamada o mensaje extorsivo previo, la modalidad del ataque sugiere una advertencia de las mafias que operan en Lima Norte. Este incidente se suma a una preocupante lista de ataques contra agrupaciones musicales, como los ocurridos anteriormente contra Agua Marina y el bus de Armonía 10.

En resumen, las cámaras de seguridad captaron el preciso momento del ataque armado que sufrió la agrupación 'Carlos Miguel y Orquesta' durante su presentación en Carabayllo. Este nuevo episodio de violencia pone nuevamente en debate la efectividad de las medidas de seguridad y el desamparo que enfrentan los artistas frente al avance de las organizaciones criminales en el país.