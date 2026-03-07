Flavia Laos afirma que fue 'migajera' en una relación pasada: "Por eso estoy soltera"

La joven Flavia López es una actriz, modelo, cantante e influencer que siempre ha llamado la atención por sus relaciones amorosas. Ahora, ha salido a revelar que fue 'migajera' anteriormente, pero que ahora ha aprendido y espera un gran amor.

Confiesa que fue 'migajera'

Por medio de una entrevista con el medio 'El Trome', Flavia López empezó a promocionar el próximo lanzamiento de su nuevo álbum 'Rubia Enamorada' donde habla sobre sus amores del pasado. Señala que ha tenido parejas que no le han correspondido y por ello, comenta que fueron sus momentos como 'migajera'.

"La 'Rubia enamorada' es más que nada mí yo del pasado, la rubia enamorada es cuando estuve en relaciones y la gente veía cosas que yo no veía, que de repente era un amor no correspondido o mi momento migajero", expresó la joven de manera muy sincera.

En otro momento, la joven influencer comenta que ahora ya ha aprendido en su vida amorosa y conoce su valor como mujer. Además, afirma que continuará soltera hasta que llegue aquella persona que la valore como se merece.

"Lo importante es que hoy por hoy entiendo mi valor como mujer y por eso estoy soltera. Ahora quiero un amor que me corresponda, que dé lo que yo dé porque yo sé que cuando estoy en una relación doy mi 100% y quiero recibir lo mismo. Por ahora estoy soltera, hasta que llegue un galán que yo diga: 'Este es'", dijo.

¡Tiene la valla alta para su próximo galán!

La joven desde hace un tiempo viene afirmando que su siguiente pareja sentimental tien que ser alguien excepcional que la ame y valore. Así mismo, comenta que dentro de su nuevo álbum está su historia actual en una canción, como una mujer que no cree en el amor y los hombres.

"(La valla) está muy alta. Por eso, después hice mi canción 'Rubia peligrosa', que es ese momento tóxico que soy ahora, que no creo en el amor y no creo en los hombres", dijo la joven cantante que está muy pronto a lanzar su nuevo disco.

De esta manera, Flavia Laos sigue señalando que su época enamoradiza y de 'migajera' ya está en el pasado con sus relaciones amorosas. Ahora, afirma estar enfocada en su trabajo, ya no creerle en el amor y si alguien desea conquistarla, tiene una valla muy alta debido a sus decepciones de sus exparejas.