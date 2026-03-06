Vanessa Pumarica, examiga de Pamela Franco, tiene 'jugosos' contratos con la Municipalidad de Bellavista

Al parecer Vanessa Pumarica es una gran negociante, ya que el programa de "Magaly TV: La Firme" destapó que es la dueña de una empresa que licita con el Estado, vendiendo bolsitas y tachos de basura, ganando aproximadamente S/700 mil soles en casi 3 años.

La flamante empresa de Vanessa Pumarica

La exmejor amiga de Pamela Franco, Vanessa Pumarica, ha logrado consolidar un negocio que le ha permitido obtener importantes contrataciones con la Municipalidad de Bellavista. Su empresa, "Valkyra Consultoría & Servicios Generales E.I.R.L.", fue creada en diciembre de 2021 y, según los registros, ella posee el 100 % de las acciones. Así lo reveló el programa de Magaly Medina.

No obstante, fue recién a partir de mayo de 2023 cuando la compañía empezó a brindar servicios a la mencionada municipalidad, acumulando desde entonces diversas órdenes de contratación. De esta manera, el emprendimiento de Pumarica ha logrado posicionarse como proveedor de la comuna chalaca.

"En 2023 comenzó licitando cascos de protección, luego la misma muni adquirió hilon de nailon para Motoguadaña, es decir para las cortadoras de césped. Se llevó por sus 8 ventas, la suma de S/151.207 soles. Al parecer la Pumarica debe de ser buena vendedora, tocando puerta por puerta", se le escucha decir al reportero en voz en off.

Los flamantes negocios de Vanessa Pumarica

La ex Pinky de Pamela Franco también logró colocar bolsas de polietileno, servicio por el que llegó a facturar S/ 74 mil. Con ese monto, cerró el 2024 con ingresos que alcanzan los S/ 254,720.

Según los informes obtenidos por un programa de espectáculos, Vanessa Pumarica no solo comercializa bolsitas de polietileno, sino también escobas, tachos, contenedores y lectores biométricos. Todo apunta a que la Municipalidad de Bellavista se habría convertido en su principal cliente.

Vanessa Pumarica se pronuncia

Por otro lado, el programa de Magaly Medina se comunicó con Vanessa Pumarica para que brinde más detalles de su negocio ya que no cuenta con redes sociales y solo pueden contactarle por correo electrónico.

"Yo no vivo del espectáculo, yo tengo años haciendo eso, yo tengo servicios y eso. Todo lo que es venta, si tú ves los precios, yo los vendo, pero el más barato. Tengo buena calidad en mis productos, por eso generalmente me compran, ellos me piden a mí porque los productos tienen las especificaciones técnicas que realmente me piden. Mi negocio ya tiene buen tiempo, el capital yo lo he hecho con el capital de mi hija", fueron las declaraciones de la empresaria.

En resumen, de acuerdo con lo expuesto en el programa de Magaly Medina, Vanessa Pumarica —exmejor amiga de Pamela Franco— ha conseguido posicionar su empresa "Valkyra Consultoría & Servicios Generales E.I.R.L." con diversas contrataciones en la Municipalidad de Bellavista. Esto ha sorprendido a todos los televidentes, ya que no se conocían los negocios que manejaba la ex pinky de la cumbiambera.