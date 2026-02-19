Vanessa Pumarica descarta retomar amistad con Pamela Franco: "Ese entorno es muy tóxico"

Durante muchos años, Vanessa Pumarica fue la amiga íntima de Pamela Franco hasta que tuvo algunos problemas con Christian Cueva, actual pareja de la cantante. Después de varios meses separadas, la empresaria señaló que no piensa retomar la amistad con la artista.

No quiere la amistad de Pamela Franco

En una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Vanessa Pumarica fue captada en la fiesta de inauguración por la discoteca de Shirley Arica. Entonces, la empresaria fue consultada sobre la amistad que tenía con Pamela Franco, antes que estuviera con Christian Cueva, y si habría la posibilidad que vuelvan a ser amigas, pero ella lo negó de manera inmediata.

"No, yo estoy contenta y feliz así, estoy con mis energías estables, tranquilas, evito los problemas. Ese entorno es muy tóxico, muchos problemas (¿No vas a ser más alcahueta?) No, ya no, me quedó clarísimo, no voy a ganarme problemas por gusto", expresó.

¿Qué dijo sobre pelea con Pamela López?

En otro momento, el reportero le consulta sobre la pelea que viene protagonizando Pamela Franco y Pamela López con varias indirectas. Ante esto, Pumarica afirma que después de dos años, ya debería parar.

"Ninguna de las dos debería responder, yo veo que están discutiendo por el hombre, una cosa así, está de más dos años así ya aburre", dijo para la prensa.

Así mismo, señaló que acepta su error de haber sido alcahueta de Pamela Franco y Christian Cueva en el pasado para que se volvieran a reencontrar para tener su romance. Ahora, afirma que nunca debió hacerlo, pero lo hizo por el cariño que tenía hacia la cantante y por la amistad que tenían en aquel entoncces.

"Yo tuve el apodo de alcahueta y eso nadie me lo va a quitar, simplemente hice un mea culpa y dije 'sí, acepto mi error' porque no debí haberlo hecho. Acepto que en su momento era inmadura, el cariño por sentía, las personas nos cegamos", dijo la empresaria en la entrevista, pero que ahora ya no cometería ese mismo error porque se ganó muchos problemas.

De esta manera, Vanessa Pumarica señala que no volvería hacer eso por alguien más y que descarta por completo retomar su amistad con Pamela Franco. Incluso, señaló se alejó de aquel ambiente tóxico que se vivía siendo amiga de la cantante de cumbia con el pelotero, y que ahora, está mucho más tranquila alejada de todos los problemas.