Ethel Pozo confiesa cómo se reconcilió con Yaco Eskenazi tras 2 años distanciados: "Le escribí primero"

La conductora Ethel Pozo sorprendió al revelar cómo logró recuperar su amistad con Yaco Eskenazi, luego de pasar cerca de dos años sin hablarse. Ambos ahora vuelven a coincidir en la televisión como conductores del reality "La Granja VIP", que se estrenará pronto en la pantalla peruana.

Ethel Pozo cuenta cómo recuperó su amistad con Yaco Eskenazi

La conductora Ethel Pozo explicó cómo logró retomar su amistad con Yaco Eskenazi, tras pasar cerca de dos años sin hablarse. La hija de Gisela Valcárcel contó decidió escribirle a Yaco cuando se enteró de que trabajarían juntos en "La Granja VIP". La conductora recordó que quiso saludarlo y darle la bienvenida al proyecto, sin imaginar que ese gesto haría que la amistad volviera tan rápido.

"Fui yo la que le escribí primero, le envié un mensaje donde le puse: 'Bienvenido a la granja'. Y te lo demás no puede recordarlo, porque la amistad volvió al segundo, porque Yaco respondió: '¡Amiga! ¡Amiga!'", relató entre risas.

La presentadora también aclaró que entre ellos nunca ocurrió una discusión fuerte que causara el distanciamiento. Según explicó, simplemente cada uno tomó caminos distintos en su vida y por eso dejaron de hablar por un tiempo. Sin embargo, el cariño y el respeto siempre estuvieron presentes. Cuando retomaron el contacto, ambos decidieron reunirse para conversar con tranquilidad y dejar todo claro.

"La vida a veces te distancia. Ethel y yo hemos trabajado 5 años juntos en los que no tuvimos una sola discusión", confesó Yaco. "Eso hablamos. Le dije que creo que como amigos nunca tuvimos esos pequeños conflictos, nunca nos peleamos. Entonces hubo un distanciamiento grande. Nos sentamos a conversar los dos", contó Ethel.

Después de volver a hablar por mensajes, Ethel y Yaco decidieron verse en persona para conversar con calma. La reunión se realizó en la casa de la conductora, donde pudieron hablar a solas y aclarar cualquier incomodidad que hubiera quedado del pasado. De esa manera, ambos cerraron el capítulo del distanciamiento y retomaron su amistad.

"Nos juntamos en mi casa. Le dije: '¿Yaco, nos juntamos los cuatro?'", señaló Ethel. "Le dije: 'No es necesario. Tú y yo. Voy a tu casa, conversamos y ya está'. Y fue sencillo, fue como desatar un pasador", expresó Yaco.

Por su parte, Yaco Eskenazi también habló sobre el tema y aseguró que nunca fue una persona que guarde resentimientos. El conductor explicó que para él lo importante es mantener buenas relaciones con las personas.

"Soy una persona que no guarda rencores. Mientras estemos vivos hay que tratar de estar bien con todos", comentó.

Cabe señalar que el distanciamiento entre Ethel Pozo y Yaco Eskenazi empezó tras la polémica por el "fast pass" de Disney. Todo ocurrió cuando Ethel criticó en televisión un comentario de Yaco sobre ese gasto y Natalie Vértiz salió a defender a su esposo con una ironía que insinuaba que la conductora también tenía privilegios. La respuesta pública de Ethel terminó haciendo que se distanciara de Yaco.

Responde a rumores del pasado

Durante la conversación, Yaco también recordó que en el pasado surgieron rumores que lo vinculaban sentimentalmente con Ethel Pozo. El conductor explicó que muchas veces la gente crea historias cuando ve que un hombre y una mujer trabajan juntos.

"Eso rumor inició en 2018 y no tiene pies ni cabeza, nunca. Nosotros siempre hemos mantenido una amistad... Se inventan cosas porque a veces es difícil, para algunas personas, pensar que un hombre y una mujer puedan trabajar juntos y ser amigos sin que pase nada más", señaló.

Con esto quiso dejar claro que entre ellos siempre existió solo una amistad. Ahora, Ethel Pozo y Yaco Eskenazi se preparan para conducir juntos "La Granja VIP", un reality que promete dar mucho que hablar. La conductora contó que el programa será un reto importante para ambos y que el público se va a divertir.

En conclusión, Ethel Pozo reveló que fue ella quien dio el primer paso para recuperar su amistad con Yaco Eskenazi luego de casi dos años sin hablarse. La conductora contó que bastó un mensaje para que ambos retomaran el contacto y dejaran atrás el distanciamiento, justo cuando se preparan para volver a trabajar juntos en el reality "La Granja VIP".