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Shirley Arica en 'Sábado Súper Star': Ernesto Pimentel la pone a prueba con retos extremos

Ernesto Pimentel tendrá una invitada de lujo en una nueva edición de "Sábado Súper Star". Shirley Arica se sometió a retos extremos que pusieron a prueba sus nervios.

Ernesto Pimentel pondrá en aprietos a Shirley Arica en 'Sábado Súper Star'.
Ernesto Pimentel pondrá en aprietos a Shirley Arica en 'Sábado Súper Star'. (Difusión)
14/03/2026

Tras el exitoso estreno de 'Sábado Súper Star', Ernesto Pimentel regresa esta noche a la conducción para presentar una edición cargada de arte, talento y diversión. En esta oportunidad, el programa elevará la tensión con un esperado duelo de destreza entre los representantes de 'Bienvenida tu tarde' y los icónicos 'Reyes del humor'.

Ernesto Pimentel pone a prueba a Shirley Arica

La competencia promete sacar chispas. Por un lado, los integrantes de 'Bienvenida Tu Tarde' llegan dispuestos a demostrar que su energía y preparación física son insuperables. Sin embargo, no la tendrán fácil, los 'Reyes del Humor' no solo buscarán ganar las pruebas extremas, sino que prometen desarmar a sus oponentes con sus ocurrencias en vivo.

Bajo la conducción de Ernesto Pimentel, el set de 'Sábado Súper Star' se transformará en un espacio de desafíos donde la destreza física se mezclará con el espectáculo. Sin duda alguna, esta propuesta elevará el arte, talento y la diversión a un nivel superior.

"Los sábados se han hecho para pasarla increíble y en familia. Esta noche vamos a ver unos retos extremos y mucha diversión para entretener a todos. No se pierdan 'Sábado Súper Star' después del Reventonazo del Verano", comentó Ernesto Pimentel.

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En este esperado enfrentamiento entre los integrantes de 'Bienvenida tu tarde' y los 'Reyes del humor', Shirley Arica tendrá una participación estelar. La popular 'chica realidad' se someterá a un desafío extremo que pondrá a prueba su temple y la llevará al límite.

El programa contará además con la presencia de figuras como Álvaro Stoll, Erick Varias y Caroline Cowen. Junto a ellos, se han preparado grandes sorpresas destinadas a cautivar a toda la audiencia durante la emisión.

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Estreno de 'Sábado Súper Star'

En su debut la semana pasada, 'Sábado Súper Star' logró consolidarse como el programa más visto del fin de semana. El éxito de audiencia se alcanzó gracias a una edición especial que reunió al equipo de 'América Hoy', contando con la presencia de Rebeca Escribens, Janet Barboza, Edson Dávila, la doctora Rosario Sasieta y Frank Mendizábal.

Recordemos que la conductora Rebeca Escribens brilló al personificar a Thalía en su etapa de 'Quinceañera'. A esta gala de imitaciones se unió la doctora Rosario Sasieta, quien dejó boquiabierto al público con su transformación como la reconocida cantante Mimy Succar.

En resumen, Ernesto Pimentel pondrá a prueba a Shirley Arica con retos extremos en la nueva edición de 'Sábado Súper Star'. No te pierdas este despliegue de talento y emoción que busca repetir el éxito de audiencia alcanzado en su gran estreno.

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