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Paloma de la Guaracha aconseja a Melcochita tras su relación con jovencita: "Los cachos te van a pesar"

Durante una entrevista, Paloma de la Guaracha no dudó en comentar sobre la nueva relación de Melcochita con jovencita de 22 años.

Paloma de la Guaracha aconseja a Melcochita tras su relación con jovencita
Paloma de la Guaracha aconseja a Melcochita tras su relación con jovencita (Composición Karibeña)
14/05/2026

Hace unos días, Melcochita fue ampayado con una joven de 22 años llamada Heydi Amado, ahora tras oficializar su romance la farándula ha quedado dividida sobre aquella relación con décadas de diferencia. Es así como Paloma de la Guaracha manda fuerte consejo a Pablo Villanueva. 

Paloma de la Guaracha sobre romance de Melcochita

El programa de 'Magaly TV: La Firme' fue en busca de varias artistas de la farándula para consultarle sobre la reciente relación de Melcochita con una joven de 22 años. Ante esto, una que más decidió hacer entrar en razón al comediante fue Paloma de la Guaracha. 

"Este viejo zorro, no sabe que se está metiendo con una criatura que es su nieta, que esa niña le va vivir todo su dinero, todo su ahorro. Tú sabes que esa chibola está por su dinero, se va fijar en otro y va a mantener al otro. Igual que Monserrat, piensa para quién trabajas", dijo. 

Es así como la farandulera aconseja a Pablo Villanueva que deje a la jovencita porque según cree le sería infiel muy pronto y que estaría cometiendo sus errores. 

"Porque anda con una chibola al lado, se siente el papacito, el rico, estás haciendo una estupidez total, vas hacer más cachudo que los cachos te van a pesar. Te recomiendo, deja a esa mocosa", expresó. 

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También hubo comentarios de varias de la farándula que están divididas. La 'Negra Petróleo' y Deysi Araujo no están de acuerdo con la nueva relación de Pablo Villanueva. En cambio, Susy Díaz le da su apoyo y afirma que la enfermera de 22 años lo rejuvenecería. 

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Heydi Amado confiesa que ayudó a Melcochita económicamente

Heydi Amado y Pablo Villanueva se presentaron en "América Hoy" para hablar sin filtros sobre su relación. La joven de 22 años negó estar con el cómico por interés y aseguró que, en un momento complicado, ella fue quien lo apoyó económicamente.

"(¿Amas a Melcochita?) Te voy a ser sincera. En esos momentos, sí. Me siento totalmente feliz. Me siento totalmente ilusionada, enamorada. Y creo que más que todo, ambos estamos bien. Nos acompañamos, conversamos", dijo ella. "(¿Amas a Heydi?) Recontra... Cuando estaba con la señora, trabajaba el 50%. Ahora trabajo el 100%. Estoy contento. Nosotros dialogamos", afirmó el cómico.

De esta manera, Pablo Villanueva ha contado que ha iniciado una nueva relación sentimental con la joven Heydi Amado de 22 años. Aunque para la Paloma de la Guaracha no sería la mejor decisión afirmando que muy pronto le seria infiel a Melcochita. 

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