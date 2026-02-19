Suheyn Cipriani confirma aún tener sentimientos por Macarius pese a ruptura: "Siempre ha sido bueno conmigo"

La ruptura entre Suheyn Cipriani y el streamer Macarius sigue generando repercusiones en el espectáculo y redes sociales. Días atrás, la ex Miss Perú visitó el programa de Magaly Medina, donde recibió consejos para afrontar la separación. No obstante, la modelo dejó entrever que aún tendría sentimientos por el creador de contenido.

Suheyn admite que aún guarda sentimientos

Durante una entrevista en el pódcast La Manada, Suheyn Cipriani habló con franqueza sobre el fin de su relación con Macarius. La modelo explicó que las agendas recargadas les impedían compartir tiempo de calidad y que el romance terminó volviéndose a distancia. Tras evaluar la situación, el streamer decidió dar un paso al costado al no sentirse cómodo con un vínculo virtual.

"No hemos terminado mucha veces hemos tenido discusiones normales de pareja. El no se siente bien y decidió separarse pero creo que es una decisión madura separarse en el momento indicado y no después", mencionó.

A pesar de la ruptura, Cipriani defendió la actitud de su expareja y destacó las cualidades que la enamoraron. Subrayó que él siempre ha sido cercano a su familia y que su vida está arraigada en Arequipa, un aspecto que ella respeta profundamente.

"Siempre ha sido un buen chico conmigo quiero aclarar. El es muy pegado a su familia allá tiene su vida en Arequipa y eso es una cosa que me enamoró de él por la razón que es tan familiar entonces pedirle que rehagas su vida en otro lugar me parece un poco egoista".

Sus declaraciones evidenciaron que, aunque la relación terminó, la admiración y el cariño permanecen intactos. Además, dejó claro que no existieron conflictos graves, sino diferencias relacionadas con el estilo de vida y las prioridades de ambos.

Macarius responde al hate en redes

Tras la difusión de las declaraciones de Suheyn y los comentarios emitidos en televisión y pódcast, Macarius decidió pronunciarse en una transmisión en la plataforma Kick. El streamer aseguró que está al tanto de todo lo que se ha dicho sobre él y reconoció que recibió numerosos mensajes críticos.

"Yo sé todo lo que me ha dicho Magaly. Tambiém me pasaron los clips de 'La manada' (donde) se están burlando. La única versión que van a tener de mi es que yo no voy a decir nada. No era necesario hacer todo esto para que me insulten a nivel nacional y después se burlen en un podcast o hagan mofa, será su show (de ellos), pero no voy a decir absoutamente (sobre el tema)", comentó el streamer.

Asimismo, explicó que su decisión de guardar silencio busca evitar más ataques, especialmente hacia Suheyn. "Yo no quiero decir nada (porque) luego atacan y van contra ella. Ella es mujer, tiene que estar tranquila. Yo soy hombre y los hombres debemos morir de pie, gente", añadió.

Con estas palabras, dejó en claro que no dará mayores detalles sobre la ruptura y que prefiere mantener el tema en el ámbito privado.

La separación entre Suheyn Cipriani y Macarius evidencia posturas distintas frente a la exposición mediática. Mientras ella comparte su versión y admite que aún le guarda afecto, el streamer prefiere el silencio para frenar la polémica. Aunque el romance terminó, ambos coinciden en que la decisión respondió a circunstancias personales y no a conflictos irreparables.