Jorge Guerra, 'Jimmy' en AFHS, sorprende con romance junto a exactriz de la serie: "Mi amol"

El amor parece haber tocado la puerta de Jorge Guerra, recordado por dar vida a Jimmy Gonzales en "Al Fondo Hay Sitio". Aunque en la ficción vive una intensa historia con Alessia Montalbán, en la vida real el actor atraviesa un momento muy especial con una exactriz de la serie, que pudo verse en una publicación en redes sociales.

¿Jorge Guerra confirma romance con exactriz de "Al Fondo Hay Sitio"?

Jorge Guerra, conocido por interpretar a Jimmy Gonzales en "Al Fondo Hay Sitio", atraviesa un gran momento personal y no dudó en mostrarlo en redes sociales. El actor sorprendió con románticas imágenes junto a su nueva pareja, una joven actriz que también tuvo un paso por la exitosa serie.

Se trata de Silvana Picco, con quien Jorge realizó un reciente viaje a Arequipa. Las fotos, donde ambos se lucen sonrientes y muy cercanos, no tardaron en generar reacciones entre los seguidores del programa y del actor. Aunque en la ficción Jimmy sigue luchando por el amor de Alessia, en la vida real el corazón de Jorge Guerra ya tendría dueña y todo indica que el romance va viento en popa.

Las imágenes publicadas muestran a la pareja disfrutando de la Ciudad Blanca, recorriendo sus calles y compartiendo momentos juntos. La complicidad entre ambos es evidente y los comentarios de apoyo no se hicieron esperar. Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de Mónica Sánchez, quien en la serie interpreta a la madre de Jimmy.

Mónica Sánchez comenta sobre Jorge Guerra y Silvana Picco. (Captura de pantalla)

La actriz dejó un emotivo comentario que muchos tomaron como una clara aprobación: "Hermosa pareja, los abrazo".

Este gesto fue celebrado por los fans de la serie, quienes no dudaron en llenar la publicación de corazones y mensajes positivos para la nueva pareja. Jorge Guerra también comentó la publicación.

Silvana Picco llama "amol" a Jorge Guerra. (Captura de pantalla)

Con emojis de manos haciendo corazones, el actor escribió: "Buuu". Ese mismo mensaje lo escribió en otra publicación de la actriz y ella le respondió: "Mi amol", con un signo de exclamación en forma de corazón.

¿Quién es Silvana Picco?

Silvana Picco es actriz licenciada en Teatro por la Facultad de Artes Escénicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. A lo largo de su carrera ha participado en diversas obras teatrales y también ha trabajado en producción y docencia teatral con niñas, niños y adolescentes.

En sus redes sociales suele compartir sus proyectos artísticos, ensayos, viajes y momentos con amigos. Actualmente, cuenta con más de dos mil seguidores en Instagram, donde también ha dejado ver su cercanía con Jorge Guerra a través de mensajes cariñosos y emojis.

Su paso por 'Al Fondo Hay Sitio'

Silvana Picco también formó parte de "Al Fondo Hay Sitio". La actriz interpretó a Chabelita Pampañaupa en su juventud, la verdadera madre de Isabella Picasso, en una escena clave donde se revela que nacieron dos gemelas.

Sobre esta experiencia, Silvana expresó su emoción por volver a actuar frente a cámaras: "Hace rato que no actuaba y volver a hacerlo con cámaras en frente ha sido de lo más estimulante". Además, confesó lo especial que fue el personaje para ella: "Cuando me dijeron que haría de Ofelia Lazo de joven como Chabelita me remeció algo".

En conclusión, aunque ninguno de los dos ha hecho un anuncio oficial, las constantes publicaciones, los viajes juntos y los mensajes cariñosos dejan claro que entre Jorge Guerra y Silvana Picco hay algo más que una simple amistad. Por ahora, la pareja disfruta de esta etapa con tranquilidad, lejos del escándalo y enfocada en sus proyectos personales.