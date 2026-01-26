Suheyn Cipriani revela que streamer Macarius le terminó y fue a buscarlo para reconciliarse ¿Celos?

Desde que la modelo Suheyn Cipriani reveló que está tiene una relación con el streamer Macarius de salientes oficiales, han tenido muchas críticas. Es así como confesó que el artista del streaming le terminó a ella por un error que tuvo.

Macarius le terminó a Suheyn Cipriani

Hoy se realizó el estreno del programa 'La Manada' donde Suheyn Cipriani se unió con Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe. En la conversación, hablaron de la relación tan comentada de la modelo con el streamer Macarius. Es así como ella reveló que una vez fue el mismo joven arequipeño quien le terminó.

"Durante este tiempo ¿Cuántas veces han terminado y han regresado?", le pregunta Gerardo, y Suheyn responde: "Hemos tenido discusiones, pero no de 'fue, fue'. La única vez que él me terminó y me dijo 'ya fue' fue el día cuando dije que estaba soltera en el podcast. Que al día siguiente quise arreglarla, la cague y fue a Arequipa a buscarlo, regresamos y de ahí no hemos vuelto a pelear".

En ese sentido, le preguntan si la razón por la que el streamer le terminó en aquella ocasión fue por celos hacia Miguel Arce. La modelo señala que nunca tuvo nada con él, pero que el exchico reality tenía una cierta reputación que al parecer no convencía al streamer, dando por terminada su relación de salientes exclusivos.

"Es que Miguel tiene 80 mil ampay en Magaly, no perdona nada, pero tiene su novia, él ha cambiado ahora", expresó Cipriani.

Al parecer, terminaron reconciliándose luego de su viaje a Arequipa donde después terminaron revelando su relación de salientes ante el público. Ahora, ambos han estado expresando que se tienen mucho cariño.

"Están bien y ahora van camino a formalizar esa relación que es 'saliente plus'", expresó Mario Irivarren en el podcast.

Suheyn le dijo 'te amo' a streamer

Durante la conversación, también hubo un momento donde la modelo confesó que dijo 'te amo' al streamer Macarius. Al parecer, lo dejó tan sorprendido con la confesión tan espontánea que solo recibió un agradecimiento, pero no le correspondió como se espera.

De esta manera, Suheyn Cipriani deja en claro que la relación que está empezando con el streamer Macarius sería real y no parte del show. Así mismo, deja en claro que se siente muy feliz con él y solo terminaron una vez por error suya, pero se reconciliaron luego de que viaja a Arequipa a buscarlo.