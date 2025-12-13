Hugo García se pone nervioso al ver beso de Alessia Rovegno y su nuevo novio: "Le tengo un gran cariño"

Desde hace más de un año, Hugo García y Alessia Rovegno anunciaron el fin de su relación afirmando que terminaron en muy buenos términos. Ahora, la joven fue vista con su nuevo novio y así reaccionó el chico reality al verla.

¿Se puso nervioso Hugo García?

Durante el programa de 'Amor y Fuego' se fueron en busca de Hugo García que llegaba recién al Perú tras un viaje. Entonces, los reporteros no dudaron en mostrarle un video de Alessia Rovegno luciendo muy feliz abrazando y besando a su nueva pareja Álvaro Villacorta.

El joven estaba camino hacia su camioneta cuando fue abordado por las cámaras, pero al ver el video perdió la orientación y se confundió de automóvil: "No sé, yo la verdad recién llego a Perú, pero Alessia... como te digo, ah no, este no es mi carro (sonríe)".

Luego, el chico reality señala que terminó en una buena relación con la modelo peruana, pero dejó en claro que no han tenido una comunicación continua y no sabía en absoluto de este nuevo pretendiente, tampoco tendría por qué saberlo.

"Yo no tengo ningún problema con Alessia. (Como comentaste, tienes un bonita amistad con ella, capaz te comentó algo o sabías que estaba iniciando un romance) Tampoco es que hable con Alessia todos los días ni hablo con ella, hay una buena relación porque no hemos terminado mal, pero más allá no tengo comunicación con ella", comentó.

Aún quiere a la familia de Alessia Rovegno

En otro momento, Hugo García señaló que efectivamente ha tenido una relación bonita con la familia de Alessia Rovegno cuando eran pareja, y cuando todo se terminó, el cariño quedo presente aunque no mantienen la comunicación de antes. Aún así, la pareja de Isabella Ladera expresó sus mejores deseos para que su ex sea feliz.

"Le tengo un gran cariño a su familia, a ella y por ese lado no hay ningún problema. Yo he terminado super bien con ella y no sé qué puedo decir. Obviamente, le deseo lo mejor siempre y todo bien", expresó el chico ante las cámaras de TV.

De esta manera, Hugo García desconocía por completo que su ex Alessia Rovegno estaría enamorada nuevamente, pero que le desea lo mejor en su vida personal. Así mismo, él ha continuado con su vida iniciando una relación amorosa con la joven influencer Isabella Ladera, a quien visita muy seguido viajando a Miami.