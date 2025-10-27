Isabella Ladera divierte a sus seguidores al asustar a Hugo García con una de sus fobias: "Amo jugar así"

Isabella Ladera y Hugo García atraviesan un gran momento en su relación, incluso a kilómetros de distancia. Mientras la modelo se encontraba en Miami acompañada de su familia y Hugo visitaba México con amigos, la pareja no pierde oportunidad de compartir momentos divertidos. Las bromas y travesuras forman parte de su relación, como lo demostró recientemente Isabella a través de sus redes sociales.

La divertida broma de Isabella que asustó a Hugo

Isabella aprovechó la caja de preguntas de Instagram para mostrar un video donde sorprendió a Hugo con una de sus fobias: las mariposas. Todo comenzó cuando un usuario le comentó que le daba "vibes de niña que juega rudo y que le encanta hacer bromas". La modelo no dudó en compartir la experiencia.

"(Risas) ¡Sí! Somos igualitos, amo jugar así con Hugo. Mira, lo asusté con una de sus fobias", escribió Isabella junto al video.

En las imágenes se aprecia a Hugo y a Isabella juntos; ella le entrega una cajita al exchico reality, quien pregunta con duda:

"No son mariposas, ¿no?". Isabella, con una mirada coqueta, asegura que no, pero segundos después se escucha el grito de Hugo al descubrir que sí lo eran, provocando las carcajadas de la influencer.

Actualmente, Hugo se encuentra en México junto a Diego Rodríguez y Austin Palao, mientras Isabella disfruta de Miami al lado de su familia, pero estos momentos muestran que la pareja mantiene su cercanía y complicidad pese a la distancia.

Hugo García aclara supuesto coqueteo con ex de Beéle

Por otro lado, Hugo García tuvo que salir a desmentir rumores sobre un supuesto coqueteo con Camila Rodríguez, conocida como Cara y ex del cantante Beéle, en un evento de la Fórmula 1 en México. Durante la situación, el venezolano Oswaldo Villalobos dejó entrever que Isabella habría enviado a Hugo a hablar con Cara, lo que motivó que el influencer se pronunciara.

"En ese momento cuando estábamos vacilando en el escenario con Mario Ruiz, Austin, Reykon y otros amigos... yo no quería hablar, pero Valentino me empezó a mencionar a Isa y yo le dije que no tenía intención de conocer a Cara porque sabía lo que había pasado y eso me afectaba como si fuera conmigo", explicó Hugo. Añadió que la conversación se desarrolló en un grupo y que nunca estuvo a solas con la joven.

El influencer aclaró que no hubo coqueteo y que no tenía inconvenientes en que pregunten a Isabella sobre el tema.

"Ella no conocía a Isa en persona para hablar de ella, no era mi tema lo que ella pudo haber pasado en el pasado, y no voy a entrar en detalles", finalizó.

Entre bromas y aclaraciones públicas, Isabella Ladera y Hugo García demuestran que su relación se mantiene sólida y divertida, pese a la distancia. Mientras Isabella aprovecha sus redes para compartir momentos cómplices, Hugo se asegura de proteger la relación y mantener la confianza entre ambos, dejando claro que los rumores no afectan la estabilidad de su romance.