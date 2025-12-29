Samahara Lobatón arremete contra Yahaira Plasencia y su hermana lanzando fuerte acusación: "Las dos me llegan"

La farándula local se encendió tras la polémica que involucra a Silvana Plasencia y al cantante Maryto, actualmente comprometido con Ángela Alor. El conflicto surgió cuando Silvana expuso chats privados en los que el salsero le enviaba mensajes cariñosos pese a tener una relación formal. Las capturas se viralizaron rápidamente y generaron reacciones inmediatas, entre ellas la de Samahara Lobatón.

Samahara Lobatón arremete contra Yahaira y Silvana Plasencia

Durante una transmisión en vivo en TikTok, Samahara Lobatón conversó con Jossmery Toledo y Ángela Alor. En ese espacio, fue tajante al expresar su rechazo hacia Yahaira Plasencia y su hermana Silvana, al recordar episodios del pasado vinculados a la relación de la salsera con Jefferson Farfán.

"Tú no te puedes mofar del dolor de otra persona porque Dios castiga, y mucho menos del dolor de una familia", afirmó Samahara, antes de agregar: "Ella bien feliz y campante salió a lucir al papá de mis hermanos sabiendo que había roto una familia, porque ya estaban mis hermanos".

Samahara vinculó esta situación con la reciente polémica protagonizada por Silvana Plasencia y Maryto, señalando que, a su parecer, ambas historias guardan similitudes. La influencer fue aún más directa al manifestar su incomodidad con ambas hermanas.

"No me cae ni Yahaira ni Silvana y menos después de lo que ahorita está pasando", sostuvo, para luego añadir: "Eso de ponerle el tiempo que le puso Silvana a Maryto también lo hizo Yahaira con Jefferson. Vamos a hablar las cosas como son".

En otro momento, Samahara enfatizó que cada persona puede decidir sobre su vida sentimental, pero consideró inaceptable burlarse o minimizar el dolor ajeno.

"Tú puedes hacer lo que se te dé la gana con tu vida, pero no puedes disfrutar de romper a una mujer o a una familia. Las lágrimas de una mujer se pagan caro", sentenció.

Yahaira Plasencia apoya a su hermana tras polémica con Maryto

Frente a la ola de comentarios y críticas, Yahaira Plasencia no guardó silencio y decidió respaldar públicamente a su hermana menor. Luego de que las conversaciones entre Silvana y Maryto se difundieran en redes, la salsera dejó en claro que no permitirá ataques contra su familia.

Silvana Plasencia compartió en su cuenta de Instagram un mensaje dedicado a Yahaira, en el que destacó el apoyo incondicional entre ambas. "Mi hermana es mi verdadero 'te voy a amar hasta morir'. Gracias por todo, te amo Yahaira", escribió.

La intérprete de salsa no tardó en responder con una frase que fue interpretada como una advertencia para quienes critican a su hermana.

"Te amo más hermana, compañera eterna. Siempre juntas, se meten contigo, se meten conmigo", publicó Yahaira, dejando en evidencia su postura firme frente a la polémica.

El mensaje fue tomado por muchos usuarios como una respuesta indirecta tanto a Maryto como a quienes cuestionaron a Silvana, reafirmando que la cantante no tolerará faltas de respeto hacia su entorno familiar.

Yahaira Plasencia defiende a su hermana tras escándalo con Maryto. (Instagram)

En conclusión, la controversia entre Silvana Plasencia y Maryto reabrió el debate sobre los límites de las relaciones expuestas en redes. Mientras Samahara Lobatón cuestionó lo ocurrido, Yahaira Plasencia defendió a su hermana, confirmando cómo estos conflictos trascienden lo privado y se convierten en tema central de la farándula.