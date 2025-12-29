RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Joven sacó préstamo para 'tunear' a su esposa, pero ella lo abandona: "Me dejó con una gran deuda"

Un joven decidió sacar un gran préstamo para realizar la cirugía estética para su esposa, pero ni bien se recuperó decidió abandonarlo con gran deuda.

29/12/2025

Por medio de las redes sociales se ven varias muestras de amor entre las parejas, pero esta vez se volvió viral una noticia que causó una gran controversia. Un joven decidió cumplir el sueño de su esposa y sacó un préstamo fuerte para 'tunearla', pero ni bien se recuperó terminó abandonándolo. 

Joven es abandonado por su esposa tras tunearla

En una entrevista con un programa de Honduras, un joven decidió contar su historia tras quedar con una enorme deuda con el banco. Esta persona reveló que su esposa venía pidiéndole durante meses realizarse una cirugía porque deseaba verse bonita y decidió cumplirse su sueño sacando un préstamo que equivale a más de 12 soles en Perú.

"Quiero poner una denuncia para que la gente me colabore porque yo saqué un préstamo de 100 mil lempiras (equivalente a 12,764 soles) para mi esposa que quería unos retoques. Ella tenía meses pidiéndome que por favor le hiciera una cirugía, que quería verse bien", expresó el joven. 

Lo que no imaginó es que su esposa lo abandonaría tras dejarlo ni bien pudo recuperarse. El joven señaló que el préstamo salió a su nombre y ahora tiene una gran deuda, ya que invirtió en el cuerpo de su expareja. 

"Después del mes de la recuperación, cuando ya se pudo levantar, ya se vio bien bonita, me dejó, y yo con una gran deuda por el dinero que saqué prestado para eso. Casi que construí para otra persona, porque yo le puse la mano de obra y ahora no sé con quién está. Ella me dijo que ya no me ocupaba, que el cuerpo era suyo y que yo vea como pagar la deuda", dijo. 

@canal24honduras.hn Se quedó enjaranado por tunear a su mujer y se le fue con otro 😭🥲 #ntvhonduras #noticiasntvhonduras #noticiastvyoro #viraltiktok ♬ sonido original - Canal 24 Honduras

Usuarios reaccionaron

Es así como esta noticia se volvió viral en las redes sociales y causó el comentarios de varias personas que señalaron, no sacar préstamo a menos que sea para uso propio.

"Para negocio hubiera sacado ese préstamo", "Eso suena a venganza", "Así son felices", "Lo peor que puede hacer un man es invertir y poner linda a una mujer, a la primera que pueda se va con otro", "Si con cervezas se van. No digamos ya reconstruidas", expresaron algunos usuarios. 

De esta manera, el joven reveló que solo le queda pagar la enorme deuda que le dejó su esposa tras pagar sus cirugías estéticas para estar 'tuneada'. Así mismo, pidió el apoyo de las personas para que puedan apoyarlo. 

Temas relacionados abandono deuda joven préstamo tuneada

