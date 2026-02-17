¿Therians en Perú? La "moda del humano animal" invade redes y hasta la Tigresa del Oriente reacciona

En redes sociales no se habla de otra cosa: los llamados "Therians", jóvenes que dicen sentirse conectados con animales, se han vuelto tendencia y han generado todo tipo de comentarios. Videos en TikTok, Instagram y YouTube muestran a personas usando máscaras, colas o imitando movimientos animales, lo que ha despertado curiosidad y polémica entre los usuarios.

¿Qué son los "therians" y por qué está en tendencia?

En los últimos días, el término "Therian" o en plural "Therians" se ha vuelto viral en redes sociales como TikTok, Instagram y YouTube, donde cada vez se ven más jóvenes que dicen sentirse conectados con animales. Esta tendencia, que muchos llaman la "moda del humano animal", ha generado curiosidad, polémica y también muchas preguntas entre los usuarios.

Pero, ¿qué significa realmente ser Therian? Básicamente, se trata de personas que sienten una conexión muy fuerte con un animal a nivel emocional, mental o espiritual. Esto no quiere decir que crean físicamente que son animales, sino que se identifican con ciertos comportamientos, instintos o formas de ser.

Por eso está de moda. En redes se han viralizado videos donde chicos y chicas caminan en cuatro patas, usan máscaras, colas o accesorios con estética animal, o imitan movimientos como correr, saltar o moverse como su animal representativo. Para muchos, es una forma de expresión personal o estética digital que se comparte en internet.

Información relevante sobre los Therians

El concepto viene de la palabra "therianthropy", que habla de la relación simbólica entre humanos y animales, algo que incluso aparece en mitologías antiguas. Sin embargo, la versión moderna nació en comunidades digitales en los años noventa y ahora se ha expandido con fuerza por redes sociales.

Algunos Therians explican que su identidad no es un disfraz ni un juego, sino algo interno. Dicen que sienten que su personalidad o emociones se parecen a las de un animal, sin dejar de ser humanos. También existe el término "theriotype", que es el animal con el que cada persona se identifica.

Además, es importante no confundirlos con los "furries". Mientras el fandom furry está relacionado con personajes animales en el arte y el entretenimiento, los therians hablan más de identidad personal o espiritual, según quienes forman parte de esta comunidad.

El supuesto primer caso en Perú y la Tigresa del Oriente reacciona

El tema se volvió aún más comentado cuando un video grabado en el Centro de Lima se hizo viral en TikTok. En las imágenes se veía a una joven con máscara de gato, lo que muchos usuarios calificaron como el "primer therian peruano".

Después se reportó otro en el parque Kennedy, en Miraflores. Ella lucía orejas y antifaz de aparentemente un gato. Aunque no existen comunidades organizadas ni reuniones confirmadas en el país, este registro generó debate digital y miles de reproducciones. La frase "Llegó al Perú" fue suficiente para que el fenómeno comenzara a discutirse con más fuerza en redes locales.

Como si fuera poco, la Tigresa del Oriente sorprendió al sumarse a la conversación con un video que dejó en shock a sus seguidores. Luego, la propia artista fue directa e hizo una inesperada confesión en redes.

En el clip, que se volvió viral, se escucha: "La primera Therian de la historia es de Perú". Después escribió en sus redes: "Lo admito mis tigrillos, yo soy la primera Therian".

En conclusión, los Therians no son una moda nueva, pero sí una tendencia que hoy se ha hecho visible gracias a las redes sociales. Mientras algunos lo ven como una forma de expresión juvenil y digital, otros lo consideran extraño o polémico. Lo cierto es que el fenómeno ya llegó a Latinoamérica, incluso al Perú, y sigue creciendo en internet, generando conversación, curiosidad y muchas reacciones entre los usuarios.