Kassandra Chanamé tras ataque a Amor Rebelde en Trujillo: "Con miedo, pero tenemos que seguir"

La cantante Kassandra Chanamé rompió su silencio tras la explosión que interrumpió el show de la orquesta Amor Rebelde en la discoteca Dalí, en Trujillo. La artista expresó su preocupación por el peligro que enfrentan los músicos cuando trabajan en locales nocturnos, luego del atentado que dejó decenas de heridos y desató el pánico entre los asistentes.

Kassandra Chanamé se pronuncia tras ataque en Trujillo

Lo que debía ser una madrugada de música y baile terminó en una escena de terror en Trujillo. La discoteca Dalí fue escenario de una fuerte explosión que interrumpió el show de la orquesta Amor Rebelde, generando pánico entre los asistentes y dejando decenas de personas heridas.

El atentado ocurrió la madrugada del 7 de marzo, cuando el local estaba lleno de público que disfrutaba de la presentación de la agrupación. Nadie imaginaba que la fiesta terminaría en caos y desesperación. Luego de lo ocurrido, el programa "América Hoy" logró comunicarse con algunos integrantes vinculados a la agrupación que se presentaba esa noche.

Una de las voces que se pronunció fue la cantante Kassandra Chanamé, quien expresó su preocupación por el peligro que enfrentan muchos artistas cuando trabajan en escenarios nocturnos.

"Lamentablemente estamos expuestos a todo esto y más, sin saber si vamos o no a llegar a nuestro destino o regresar con vida a casa. Por mi parte, agradezco porque aquí estamos, tenemos que seguir trabajando con nuestra familia. Con miedo, pero tenemos que seguir para adelante", declaró.

@ameg_pe 09.03.26 | Kassandra Chanamé se pronuncia tras ataque a Amor Rebelde durante show en Trujillo. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Sus palabras reflejan el momento difícil que viven muchos músicos que se presentan en discotecas y eventos. Cabe señalar que tras el ataque, la orquesta Amor Rebelde publicó un comunicado para informar sobre la situación de sus integrantes. En el mensaje señalaron que todos los miembros de la agrupación se encuentran a salvo, pero también expresaron su solidaridad con las víctimas.

"Queremos también informar que todos los integrantes de la orquesta nos encontramos bien. Expresamos nuestra más sincera solidaridad con todas las personas afectadas, sus familias y seres queridos en este difícil momento", indicaron.

Amor Rebelde sufrió atentado durante su concierto en Trujillo

Minutos antes del ataque, el ambiente en la discoteca era de pura diversión. La orquesta Amor Rebelde animaba al público y muchas personas bailaban sin parar. Sin embargo, todo cambió alrededor de las 3:30 de la madrugada.

Una fuerte explosión sacudió el lugar y desató el pánico entre los asistentes. El sonido fue tan fuerte que muchos corrieron para intentar salir del local y ponerse a salvo. En cuestión de segundos, la música se detuvo y la fiesta quedó marcada por el miedo.

El atentado dejó más de 30 personas heridas, algunas con lesiones muy graves. Según los primeros reportes, varias víctimas quedaron en estado crítico y otras fueron llevadas de emergencia a hospitales de Trujillo. Entre los afectados habría incluso menores de edad, lo que generó gran preocupación entre familiares y autoridades.

Equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar para atender a los heridos y trasladarlos a diferentes centros de salud. Las imágenes de lo ocurrido generaron impacto en redes sociales y en todo el país.

Después de la explosión, las autoridades decidieron clausurar la discoteca Dalí por 30 días mientras continúan las investigaciones. Por ahora, las autoridades buscan identificar quién o quiénes estarían detrás de este atentado que dejó decenas de heridos y generó miedo en la ciudad.

En conclusión, Kassandra Chanamé expresó su preocupación por la inseguridad que enfrentan muchos artistas al presentarse en locales nocturnos. Tras el ataque a Amor Rebelde ocurrido en la discoteca Dalí, la cantante destacó que, pese al miedo, los músicos deben seguir trabajando para sacar adelante a sus familias, mientras el país espera que las autoridades esclarezcan lo ocurrido.