Marisol rechaza realizar colaboración musical con Leslie Shaw: "Voy hacer éxitos con otros artistas"

En el pasado, Leslie Shaw y Marisol se unieron para generar dos grandes éxitos musicales en la cumbia, pero después de una riña entre ellas se separaron de manera amarga. Ahora, la 'Barbie de la Cumbia' desea amistarse para un nuevo tema juntas, pero la 'Faraona' lo rechaza.

Marisol rechaza grabar con Leslie Shaw

En el pasado, Marisol ha decidido dejar todos los problemas atrás después de haber sido atacada en muchas ocasiones por Leslie Shaw burlándose en más de una ocasión. Ante esto, por más que la 'Barbie' trata de elogiarla actualmente, la 'Faraona' ya no quiere saber nada.

"Lo único que puedo decir es que estamos trabajando, estamos produciendo, estamos viendo cosas muy importantes. Continúo con mi carrera y el pasado es pasado. Yo le deseo lo mejor a todo el mundo", expresó para el programa 'Amor y Fuego'.

Incluso, la cantante del tema "La escobita" señala que puede crear más éxitos musicales con otros artistas y no necesitaría de Leslie Shaw. Además, afirma que tiene cosas más importantes de qué hablar como su aniversario y más producciones, que comentar de su excompañera de canto.

"Voy hacer éxitos con otra gente con muchos artistas, viene nuestro aniversario, en en octubre. Hay que hablar de cosas importantes, hablar de mi aniversario, mi producción, de cosas lindas", declaró la 'Faraona' al medio.

¿Le manda indirecta?

En otro momento, Marisol también da entender que Leslie Shaw estaría sin trabajo actualmente y por ello, estaría tratando de querer arreglar las cosas con ella para ganarse con sus conciertos, como antes lo hacía cuando sacaban una canción juntas. Aún así señala que desea lo mejor a todos para que sigan trabajando como lo hace ella.

"Besos y bendiciones a todos porque todos necesitan trabajar y los que no tienen trabajo, bueno que sigan produciendo. Gracias Diosito por mi trabajo y por cada uno de mis seguidores", declaró ante el medio dejando sorprendido a los conductores de 'Amor y Fuego' por la indirecta que le mandó la 'Faraona' a Shaw.

De esta manera, la artista Marisol sigue señalando que ella viene trabajando tranquila con nuevos proyectos y el apoyo de miles de seguidores para seguir con sus conciertos en cada fin de semana. Así mismo, descarta volver a los problemas del pasado y volver a colaborar con la cantante Leslie Shaw nuevamente, después de que ella la criticara en varias ocasiones en el año pasado.