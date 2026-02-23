Edwin Guerrero aclaró por qué Milagros Díaz cantó poco en el aniversario de Corazón Serrano: "Para mal de la garganta"

Corazón Serrano celebró su 33 aniversario con un multitudinario show en el Estadio San Marcos, el pasado 7 de febrero. Aunque la noche incluyó invitados y duetos especiales, en redes varios seguidores cuestionaron la participación de Milagros Díaz, quien no hizo ningún dueto. Frente a ello, el fundador Edwin Guerrero Neira se pronunció para aclarar la situación.

Edwin Guerrero explica la ausencia de duetos de Milagros Díaz

Durante una transmisión en vivo en TikTok, Edwin Guerrero respondió directamente a las inquietudes de los seguidores. El músico explicó que la menor participación de Milagros Díaz respondió a un tema de salud y a cambios de último momento en la programación artística.

"El tema con Milagros, yo le he dicho —con Milagritos—, es que a veces siempre para mal de la garganta. 'Cuídate mucho', le digo. 'Ándate a un foniatra donde te puedan preparar'. Entonces anda un poquito mal de la garganta. Entonces, eh... ahí. Ya. Y justamente, ¿se acuerdan que les dije que se cayeron un artista, dos artistas para el aniversario? Justo uno de ellos iba a cantar con Milagros", expresó Guerrero.

Con estas declaraciones, dejó claro que la cantante enfrentó dificultades vocales y que uno de los artistas invitados que debía compartir escenario con ella canceló su participación, lo que alteró el esquema original del show.

Las redes sociales reaccionaron de inmediato. Algunos usuarios criticaron duramente a la vocalista con comentarios como:

"Que te diga eso tu jefe uyy", "No pasa nada con Milagros parece una niñita" y "No pega en el grupo". Otros, en cambio, optaron por respaldarla: "Ojalá pueda mejorar" y "Lo bueno es cuidar la salud de los cantantes".

Defensa a Susana Alvarado y detalles de las colaboraciones

En la misma transmisión, Edwin Guerrero también abordó las críticas dirigidas a Susana Alvarado por su interpretación del tema "Adiós" junto a María Becerra. El productor aseguró que la preparación del aniversario comenzó con varios meses de anticipación y defendió el desempeño de su artista.

"Los aniversarios y los accesos al corazón lo preparamos mucho con mucha anticipación. Susana canta bonito pero de repente los nervios no hizo el match con la otra cantante tal vez", explicó.

Asimismo, descartó que la versión del aniversario de "Adiós Amor" vaya a lanzarse oficialmente, aunque mostró entusiasmo al referirse al "Mix Poco Yo", interpretado por María Becerra y Cielo Fernández.

"La canción 'Mix poco sho' como dice María Becerra sí va salir pero 'Adios Amor' de María Becerra no lo sé, no recuerdo", sentenció.

En conclusión, el aniversario 33 de Corazón Serrano dejó momentos memorables, pero también generó debates entre sus seguidores. Edwin Guerrero enfrentó las críticas con explicaciones directas y señaló que la salud de sus cantantes y cambios imprevistos influyeron en el show.