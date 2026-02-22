Christian Cueva comparte lujoso anillo en redes y despierta rumores de boda con Pamela Franco

Un inesperado movimiento en redes sociales ha puesto nuevamente a Christian Cueva en el centro de la atención mediática. El futbolista compartió en sus historias una imagen que llamó la atención de sus seguidores: unos llamativos anillos de aparente alto valor, que muchos interpretaron como un posible gesto hacia Pamela Franco, su actual pareja.

Los anillos que despiertan especulaciones

La publicación de Cueva ocurre apenas días después de que Pamela López, su aún esposa, y Paul Michael sorprendieran a sus seguidores con un montaje en redes donde se mostraban vestidos de blanco, simulando una boda. La escena generó gran revuelo, aunque luego se aclaró que se trataba de una broma.

Paul incluso escribió un mensaje romántico que se viralizó: "Te has tardado 27 años en llegar a mi vida".

En este contexto, los anillos mostrados por Cueva multiplicaron las especulaciones sobre un posible compromiso con Pamela Franco. La imagen, que aparentemente fue compartida primero por una joyería, muestra una joya doble, brillante y de lujo, lo que alimentó los comentarios de los fans sobre una inminente pedida de mano.

Hasta el momento, el futbolista no ha brindado detalles sobre el significado de la publicación, aunque su relación con Pamela Franco sigue generando expectativa en redes, especialmente tras los conflictos públicos con Pamela López. Por ahora, la pareja se muestra feliz y unida, mientras los seguidores se preguntan si pronto habrá campanas de boda.

Cueva muestra en su Instagram lujoso anillo.

Vanessa Pumarica sobre divorcio de Cueva

Durante una entrevista con 'Un día en el mall', Vanessa Pumarica fue consultada sobre Christian Cueva y su deseo de casarse con Pamela Franco, pero que aún no acelera los procesos para divorciarse de Pamela López, a pesar que se separaron hace dos años.

"Cueva grita que se quiere casar con Pamela Franco, pero hasta ahora no se divorcio de su esposa Pamela López", le pregunta el reportero, y Pumarica respondió: "Yo considero que no se va a divorciar, estoy segura (¿Pamela Franco está perdiendo el tiempo ahí?) Sí, no se va a divorciar él, se nota. El hombre que quiere realmente separarse, se separa".

Así mismo, la empresaria señaló que un hombre que desea separarse de manera legal, lo hace de inmediata y no hace esperar a su actual pareja. Además, señala que el pelotero sería el mismo 'perro del hortelano' que no soltaría a Pamela Franco, pero que tampoco se divorciaría.

"El hombre que quiere separarse, se separa, el que quiere casarse, se casa. Hay hombres así el 'perro del hortelano', el que come y no deja de comer, es él", aclaró.

El gesto de Christian Cueva al mostrar los anillos generó especulaciones sobre su vida amorosa. Mientras él y Pamela Franco comparten momentos juntos, el retraso en su divorcio con Pamela López mantiene la atención de los fanáticos, y solo el tiempo dirá si los rumores se traducen en un compromiso oficial.