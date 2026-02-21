Leslie Shaw no descarta grabar un videoclip con Pamela Franco y Christian Cueva: "Uno nunca sabe"

Desde hace dos años aproximadamente, Leslie Shaw viene incursionando en la cumbia con varios éxitos y colaboraciones musicales. Aunque se ha ganado algunos enemigos en el camino, señaló algunos de los artistas que le gustaría realizar aún feats.

Leslie Shaw podría grabar con Pamela Franco y Cueva

En el programa 'Amor y Fuego', Leslie Shaw estuvo presente en una entrevista donde habló sobre sus diversas colaboraciones musicales. Es así como Rodrigo González le preguntó si aceptaría grabar con Pamela Franco y de manera inmediata, dijo que sí.

Aunque después, le preguntó si grabaría con Christian Cueva también, pero la 'Barbie de la Cumbia' lo dudó señalando que no combinaría con la estética de sus producciones. Después de pensarlo un poco más, el conductor de Tv le hizo pensar que sería una buena idea.

"¿Pamela y Cueva?", le pregunta Rodrigo, y Shaw responde: "Ella me parece regia, pero él nada que ver. Ella tiene un cuerpazo, con ella sí haría una canción (un corito Cueva) no, va a malograr la estética del videoclip ¿Tú crees que la gente vería el videoclip por Cueva? así como el yape, no sé, puede ser, uno nunca sabe".

Sobre Marisol

También en otro momento, le preguntó para que vuelva a grabar con Marisol y se amisten después de su confrontación en el 2025. Leslie Shaw señala que sí le gustaría volver a grabar con ella.

"A Marisol no le guardo ningún rencor. A mí me encantó trabajar con ella y no me arrepiento de nada en verdad. (No me gusta que estén peleadas) yo me resentí por el tema del señor Carlitos Picón, pero ella me ha dicho que necesito tomar clases de canto, que uso autotune", dijo.

Tras ser consultada por las salseras, Shaw señaló que prefiere el estilo de Daniela Darcourt sobre Yahaira Plasencia y prefiere mantenerse alejada de algunos faranduleros.

"¿Con Yahaira?", le preguntó, y ella respondió: "No, hay niveles. No me gusta su proyecto, prefiero a Daniela. Es que soy sincera. Toda la gente que sale en televisión, de lejitos mejor. Yo no tengo amigos, yo quería ser amiga de Marisol y al toque me traicionó con Carlos Rincón, ya se me quitaron las ganas".

De esta manera, Leslie Shaw planea seguir realizando colaboraciones musicales con más artistas peruanos y de la cumbia peruana. Aunque señala que le gustaría grabar con Pamela Franco y posiblemente, tener la aparición de Christian Cueva en su videoclip.