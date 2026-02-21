RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Cumbia

¿Pronto?

Leslie Shaw no descarta grabar un videoclip con Pamela Franco y Christian Cueva: "Uno nunca sabe"

Por medio de una entrevista, Leslie Shaw reveló que sí podría estar dispuesta a grabar una colaboración con Pamela Franco y Christian Cueva.

Leslie Shaw grabaría con Pamela Franco y Christian Cueva
Leslie Shaw grabaría con Pamela Franco y Christian Cueva (Composición Karibeña)
21/02/2026

Desde hace dos años aproximadamente, Leslie Shaw viene incursionando en la cumbia con varios éxitos y colaboraciones musicales. Aunque se ha ganado algunos enemigos en el camino, señaló algunos de los artistas que le gustaría realizar aún feats.

Leslie Shaw podría grabar con Pamela Franco y Cueva

En el programa 'Amor y Fuego', Leslie Shaw estuvo presente en una entrevista donde habló sobre sus diversas colaboraciones musicales. Es así como Rodrigo González le preguntó si aceptaría grabar con Pamela Franco y de manera inmediata, dijo que sí.

Aunque después, le preguntó si grabaría con Christian Cueva también, pero la 'Barbie de la Cumbia' lo dudó señalando que no combinaría con la estética de sus producciones. Después de pensarlo un poco más, el conductor de Tv le hizo pensar que sería una buena idea.

"¿Pamela y Cueva?", le pregunta Rodrigo, y Shaw responde: "Ella me parece regia, pero él nada que ver. Ella tiene un cuerpazo, con ella sí haría una canción (un corito Cueva) no, va a malograr la estética del videoclip ¿Tú crees que la gente vería el videoclip por Cueva? así como el yape, no sé, puede ser, uno nunca sabe".

¡Sus mejores pasos! Zully sorprende al bailar "El Conejito" en concierto de Armonía 10 de Walther Lozada
Lee también

¡Sus mejores pasos! Zully sorprende al bailar "El Conejito" en concierto de Armonía 10 de Walther Lozada

Sobre Marisol

También en otro momento, le preguntó para que vuelva a grabar con Marisol y se amisten después de su confrontación en el 2025. Leslie Shaw señala que sí le gustaría volver a grabar con ella.

"A Marisol no le guardo ningún rencor. A mí me encantó trabajar con ella y no me arrepiento de nada en verdad. (No me gusta que estén peleadas) yo me resentí por el tema del señor Carlitos Picón, pero ella me ha dicho que necesito tomar clases de canto, que uso autotune", dijo.

Tras ser consultada por las salseras, Shaw señaló que prefiere el estilo de Daniela Darcourt sobre Yahaira Plasencia y prefiere mantenerse alejada de algunos faranduleros.

Alessia y Vambina estrenan 'Sigo Sigo', producción musical que marca el inicio de una nueva etapa creativa
Lee también

Alessia y Vambina estrenan 'Sigo Sigo', producción musical que marca el inicio de una nueva etapa creativa

"¿Con Yahaira?", le preguntó, y ella respondió: "No, hay niveles. No me gusta su proyecto, prefiero a Daniela. Es que soy sincera. Toda la gente que sale en televisión, de lejitos mejor. Yo no tengo amigos, yo quería ser amiga de Marisol y al toque me traicionó con Carlos Rincón, ya se me quitaron las ganas".

De esta manera, Leslie Shaw planea seguir realizando colaboraciones musicales con más artistas peruanos y de la cumbia peruana. Aunque señala que le gustaría grabar con Pamela Franco y posiblemente, tener la aparición de Christian Cueva en su videoclip.

Temas relacionados christian cueva Leslie Shaw Marisol Pamela Franco

Siga leyendo

Lo Más leído

Reconocido actor aparece como vagabundo pidiendo limosna en plena calle: ¿De quién se trata?

Christian Cueva sobre pedido de S/64 mil de pensión de Pamela López: "Asumiré, pero todo tiene un límite"

Guadalupe Farfán, exactriz de 'Al Fondo Hay Sitio', oficializó relación con Mathias Spitzer: "Los rumores son ciertos"

Edwin Guerrero revela el sueldo de los integrantes de Corazón Serrano ¿Cuánto ganan?

Cantante de 'Los Conquistadores de la Salsa' habla del embarazo de Darinka Ramírez: "Mi esposa lo tomó relax"

últimas noticias
Karibeña